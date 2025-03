El aire que respiramos los vascos el 91% de los días es "bueno o muy bueno"

Euskadi registró en 2023 una calidad del aire buena o muy buena en casi el 91% de los días y emitió 17 millones de toneladas de CO2, lo que supone un 33% menos respecto a 2005, según recoge el informe de 'Coyuntura Ambiental 2024', elaborado por la sociedad pública Ihobe y que ha sido presentado recientemente en Bilbao.

La evolución de la calidad del aire en Euskadi es "muy positiva" debido al esfuerzo que está realizando la industria y la ciudadanía. Lo explica en Cope Euskadi el viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, que añade además que el 9% de los días en los que el aire no tiene una calidad positiva son "debido a episodios de ozono, por radiación solar en verano y por exposición a partículas por carga extra de polvo que proviene del Sáhara".

También es "positiva" la reducción de emisiones de CO2 en Euskadi. "Vamos por la buena senda del objetivo marcado para 2030 de reducir las emisiones un 45%", subraya Josu Bilbao. Explica que Euskadi emitió 17 millones de toneladas de CO2 en 2023, lo que representa una disminución del 33% respecto a 2005. "La industria y la energía son los sectores donde se han producido los mayores descensos, no así en el transporte donde se ha producido un aumento", subraya el viceconsejero de Medio Ambiente

El informe 'Coyuntura Ambiental Euskadi 2024' analiza la evolución de nueve temáticas ambientales: cambio climático, calidad del agua, calidad del aire, salud del suelo, biodiversidad, economía circular, residuos, economía y medio ambiente, y ciudadanía. En cada una de ellas, estudia la evolución de indicadores ambientales dentro del marco de referencia europeo para evaluar la progresión y avance de cada materia ambiental, y la distancia al objetivo en caso de haberlo.

IREKIA (Juan Lazkano) Informe de Coyuntura mediambiental Euskadi 2024

agua y suelo

El informe ofrece una fotografía del estado actual del medio ambiente en Euskadi, que recoge "avances significativos" en la calidad del aire y la reducción de emisiones de CO2 pero persisten "desafíos" en la gestión del agua o en la gestión de residuos.

Desde 2018 se mantiene "estable" en Euskadi el estado de las 36 masas de aguas subterránea y 167 masas de agua superficiales y de hecho el 50% de las masas de agua superficiales y el 90% de las subterráneas se encuentran "en buen estado". El viceconsejero de Medio Ambiente subraya que la evolución "es favorable pero va lenta, especialmente en el caso de los ríos y estuarios".

Josu Bilbao subraya que en Euskadi "cuando una masa de agua tiene un estado no bueno es por su estado ecológico y no químico, que incluiría la presencia de metales, compuestos orgánicos o sustancias contaminantes". No hay componentes químicos y el gran reto que asume el Gobierno Vasco para los próximos años es el reto ecológico.

Por lo que respecta al estado de los suelos, desde el año 2000, se han recuperado 1.465 hectáreas de suelo procedentes de 1.584 emplazamientos contaminados. La cifra que se ha marcado el Gobierno Vasco en esta legislatura es recuperar 1.200.000 m2 para la ciudadanía y para la industria.

IREKIA (Juan Lazkano) Presentación del Informe de Coyuntura mediambiental Euskadi 2024

descenso residuo urbano

El informe 'Coyuntura Ambiental Euskadi 2024' también señala que, desde 2003, los residuos urbanos generados han disminuido un 4%, hasta situarse en 1.106.000 toneladas en 2022, de las cuales el 80% son domésticos.

IREKIA (Juan Lazkano) Presentación del Informe de Coyuntura mediambiental Euskadi 2024

Además, desde 2018, Euskadi ha reducido un 54% los residuos que finalizan en vertedero, "en la senda de cumplimiento del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030, que establece como objetivo principal reducir a menos del 15% los residuos que finalizan en vertedero".

Por otro lado, se observa un descenso del consumo doméstico de materiales con una disminución de 8 toneladas por habitante desde el año 2005, según indican desde Ihobe y la Consejería, "a pesar del crecimiento de la economía vasca".

Por otro lado, el informe destaca que prácticamente la totalidad de la ciudadanía vasca considera el medio ambiente como un factor importante para la calidad de vida. Además, el 76% de la población está preocupada por el cambio climático y apoya las medidas para combatirlo.