El acusado de proferir gritos racistas a Iñaki Williams en el RCDE Stadium acepta un año de prisión

El acusado de proferir gritos de carácter racista al jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, durante un partido disputado entre el R.C.D. Espanyol y el equipo rojiblanco en 2020, ha aceptado un año de prisión y una multa de 1.080 euros por un delito contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

En la sentencia de conformidad, también se le impone la prohibición de trabajar en el ámbito deportivo durante cuatro años y de acceder a un estadio de fútbol de cualquier categoría durante dos años.

El acusado, que ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con la pena solicitada, ha declarado por videoconferencia al encontrarse indispuesto y su abogada ha pedido la suspensión de la pena de prisión impuesta al no tener antecedentes penales.

gestos y sonidos de primates

Los hechos por los que ha sido condenado se remontan al 25 de enero de 2020 en el marco de un partido de primera división de 'La Liga' que tuvo lugar en el RCDE Stadium, en Cornellà (Barcelona) en el que se enfrentaban el R.C.D. Espanyol y el Athletic Club de Bilbao.

En el momento en el que Williams fue sustituido del terreno de juego recibió abucheos en forma de cánticos por parte de un grupo de espectadores, entre los que se encontraba ahora condenado.

El grupo de espectadores simuló gestos y sonidos de primates, un hecho que la Fiscalía dice que es "público y notorio" que se ha repetido por parte de grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra.

Lo hicieron, según el ministerio público, "obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador", profiriendo gritos racistas y escenificando gestos de menosprecio hacia su persona, unos hechos que le generaron sentimientos de frustración, vergüenza y humillación en Williams.