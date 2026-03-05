COPE
Podcasts
Navarra
Navarra

Dispositivo de Cruz Roja Javieradas 2026

Más de 150 voluntarios y 17 ambulancias para garantizar la seguridad en la peregrinación a Javier. El dispositivo se activará durante los dos fines de semana principales de la Javierada.

SONY DSC
00:00
Descargar

Andrea Delgado

Pamplona - Publicado el

1 min lectura16:00 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 02 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking