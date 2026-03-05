COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo Oliveros: "¿Hay partido?"

Joan Laporta y Víctor Font, candidatos oficiales a las elecciones del FC Barcelona. Así lo ve Manolo Oliveros.

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Cataluña
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 05 MAR 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura1:20 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 02 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking