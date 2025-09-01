200 usuarios del parking de La Concha unen sus fuerzas ante el incremento de la inseguridad en este aparcamiento público de San Sebastián

200 usuarios del parking de La Concha unen sus fuerzas ante el incremento de la inseguridad en el aparcamiento

Un problema de "inseguridad" es lo que denuncian más de 200 usuarios que tienen plaza de aparcamiento para residentes en las plantas menos cuatro y menos cinco del céntrico parking de La Concha en San Sebastián. Están "hartos y preocupados" por las más de 100 incidencias registradas en los últimos meses y no les ha quedado otra opción que "unir sus fuerzas" para que se les escuche. El 15 de septiembre se hará oficial la nueva Asociación de Usuarios del Parking de la Concha y en Cope Euskadi hemos hablado con su presidente, Patxi Bereciartua.

"Se han cometido robos, hay gente durmiendo en los coches, también fuera, no se ve a personal de la empresa concesionaria, incluso llegaron a bajar con un coche y robaron una moto", explica Patxi Bereciartua. "Hay una sensación de miedo y de indefensión", apostilla, "sobre todo por las noches y cuando las residentes tienen que madrugar y tampoco hay cámaras de seguridad".

El presidente de la nueva asociación asegura que hay "una sensación de dejadez" por parte de la empresa concesionaria porque "no cumple con la limpieza, con la vigilancia y el mantenimiento al que está obligada".

Imagen de desperfectos en el Parking de La Concha

"queremos bunkerizar las plantas de residentes"

Patxi Bereciartua explica en Cope Euskadi que el problema es que las plantas de residentes no están aisladas del resto de plantas que son de uso público. "Tenemos unas barreras de madera y ahí andando pasa el que quiere". Como ejemplo, nos cuenta que "incluso levantaron una barrera y bajaron un coche con el que se llevaron una moto aparcada".

"Lo que queremos es bunkerizar las plantas de residentes, que se cierre herméticamente las plantas menos cuatro y menos cinco y que sólo se pueda acceder con llave y con mando", añade.

Ya han pedido una reunión en el Ayuntamiento de San Sebastián y esperan hacerlo ahora en septiembre. Y resume cuáles son las demandas para aumentar la seguridad en el aparcamiento. "Nos gustaría un acceso independiente, una rampa para los residentes aunque será difícil pero por lo menos un ascensor exclusivo, es que somos 600 plazas de residentes", añade.

la nueva asociación, el 15 de septiembre

"Tenemos que trasladar al ayuntamiento nuestras demandas y esperamos que nos atiendan", reflexiona Patxi Bereciartua. Para ello han creado la nueva Asociación de Usuarios del Parking de La Concha.

Desperfectos en el aparcamiento de La Concha

El primer paso será el 15 de septiembre cuando los 200 afectados llevarán a cabo la reunión fundacional de la nueva asociación y después el objetivo será reunirse cuanto antes con representantes del Ayuntamiento de San Sebastián.