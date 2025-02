Rosa Sancho: "La vacunación no es solo cosa de niños, es para todos"

Osakidetza eleva a 38 el número de personas contagiada por sarampión en Euskadi desde finales del pasado año, 18 de ellos en personal sanitario. Del total 36 casos tienen relación con el brote detectado en noviembre en Bizkaia, a partir de un caso importado. Los otros 2 casos se han detectado recientemente en Gipuzkoa. La responsable de vacunas del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, Rosa Sancho, ha recordado en Cope Euskadi la importancia de vacunarse para evitar los brotes.

El sarampión es un virus muy contagioso, que se transmite por vía aérea, caracterizado por un exantema con puntitos rojizos en la piel que en muchos casos es leve pero que puede presentar también graves complicaciones, "sobre todo en bebés menores de seis meses que no pueden ser vacunados, en embarazadas y en personas inmunodeprimidas", explica Rosa Sancho.

alta movilidad

La alta movilidad actual por todo el mundo favorece que aparezcan brotes de otros países donde la tasa de vacunación no es tan alta como Rumanía, Marruecos y otros países de África. "Tras la pandemia y con la recuperación de la vida social han vuelto a aparecer los brotes en países de nuestro entorno", subraya Rosa Sancho.

recomendación

Rosa Sancho subraya que no hay que alarmarse pero "sí ser precavidos y asegurarnos de que estamos bien vacunados o hemos pasado la enfermedad" porque una alta tasa de vacunación es lo que evita los "brotes".

Una recomendación sobre todo para los nacidos a partir de 1970 en el caso del sarampión porque no fue hasta 1978 cuando se implantó la vacuna. "Algunos de los nacidos a partir de 1970 habrán pasado el sarampión pero otros no y tampoco estarán vacunados. Es en este último caso cuando es recomendable chequear la situación", subraya Rosa Sancho porque "la vacunación no es solo cosa de niños, es para todos".

Se trata de una vacuna que se administra en dos dosis. Todos los casos evolucionan favorablemente en Euskadi, que cuenta ahora mismo con una cobertura vacunal del 96% para la primera dosis de vacuna y de un 92% para la segunda.