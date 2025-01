Pausoz Pauso, el "innovador" programa nacido en San Sebastián para combatir la obesidad infantil

En 2003 la OMS definió la obesidad como la gran pandemia del siglo XXI. En 15 años la tasa se ha triplicado y lo peor es la cantidad de enfermedades asociadas a ella "a largo plazo", como la hipertensión, diabetes tipo 2 o eventos cardiovasculares, que reducen la esperanza de vida. La obesidad es más grave si se inicia en la infancia y España tiene una de las tasas de mayor sobrepeso de Europa.

El programa Pausoz Pauso nació en 2011 en de la mano de las pediatras Elena Alústiza e Irene Ozcoidi y de las nutricionistas Amaia Perales y Garbiñe Aizpuru. El objetivo es combatir la obesidad infantil. En 2022, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián y Osakidetza se ha implantado en la sanidad pública de la ciudad, convirtiéndose en un programa “innovador” porque “no existen otros programas de estas características, gratuitos, a nivel nacional o en Europa”, según destaca en Cope Euskadi la pediatra, Elena Alústiza.

"Los resultados en dos años son muy positivos", subraya la pediatra. "Hemos conseguido unir las fuerzas de Osakidetza y el Ayuntamiento de San Sebastián. Uno financia y pone los recursos humanos y el otro las salas donde llevar a cabo el programa", subraya Elena Alústiza. Destaca la "gratuidad" del programa ya que la obesidad infantil está, sobre todo, "en niveles socioeconómicos bajos, con lo que las familias no pueden acceder a programas de este tipo que son muy caros".

enfermedades y problemas emocionales

Además de las enfermedades "a largo plazo" existen problemas de salud "a corto y medio plazo" que se nos suele olvidar, subraya la pediatra. Los niños con obesidad suelen presentar con mayor frecuencia problemas respiratorios como el asma, problemas articulares y además, son más candidatos al "bullying, a humillaciones, la autoestima es mucho más baja y son efectos que puede durar a lo largo de toda la vida".

La prevención es "fundamental" porque con la obesidad infantil, todas las enfermedades metabólicas van a aparecer "antes de tiempo". Explica en Cope Euskadi que los pediatras comienzan con la prevención desde la primera consulta con el recién nacido. "Hacemos una historia clínica, cómo ha sido el embarazo, si la madre ha tenido diabetes gestacional, si hay abuelos con diabetes tipo 2 o con obesidad y el peso del bebé al nacer, para evaluar el bajo, medio o alto riesgo de ese niño", añade.

La pediatra Elena Alústiza alerta del riego de las "bebidas azucaradas" en esta epidemia. Según un reciente estudio de la revista científica Nature, en 184 países, a lo largo de tres décadas, uno de cada 10 nuevos casos de diabetes tipo 2 se asocian con las bebidas azucaradas. En las últimas tres décadas se ha disparado la diabetes tipo 2 un 60%, pero sobre todo "en edades cada vez más precoces".

programa "intensivo, familiar e integral"

Un "abordaje temprano en la infancia es mucho más eficaz que en la adolescencia", cuando la obesidad ya está implantada y es más difícil revertir la situación, subraya. La doctora Alústiza explica que "un adolescente obeso tiene el 80% de riesgo de ser un adulto obeso frente a 20% en el caso de un niño de un 4 años y por tanto, le podemos corregir familiarmente".

Por esta razón es tan importante este programa "intensivo, familiar e integral", de tres semanas de duración, en el que participan menores y sus familias. Toda la información se encuentra en la página web pausoz-pauso.com pero nos adelanta que "está basado en tres pilares, alimentación, actividad física y bienestar emocional".

garbiñe aizpuru, nutricionista, en Cope Euskadi

"Los niños que participan en el programa se convierten en el motor del cambio familiar"

El sobrepeso infantil se ha disparado en Euskadi. Uno de cada cuatro niños de entre seis y nueve años tiene kilos de más y si hablamos de obesidad alcanza al 12,5% de los niños, según datos de la Agencia Española de Seguridad y Nutrición. Los resultados del programa Pausoz Pauso son muy "positivos", según explica en Cope Euskadi la nutricionista Garbiñe Aizpuru. Ahora el objetivo es seguir incorporando a nuevas localidades guipuzcoanas tras San Sebastián y Errenteria, que ha entrado en el programa en octubre de 2024.

los niños son el motor del cambio familiar

Ahora mismo hay 84 familias participando en el programa Pausoz Pauso. La nutricionista Garbiñe Aizpuru subraya que "notamos la mejoría en los hábitos alimentarios, en el consumo de más frutas y verduras, el cambio al cereal integral y el menor consumo de azúcares y alimentos procesados". También aumenta la actividad física, lo que es fundamental y destaca "los planes activos en familia", que son muy satisfactorios para todos los integrantes así como la mejoría en los test de puntuación de la autoestima infantil.

La nutricionista subraya que los niños participantes en Pausoz Pauso se convierten, muchas veces, "en el motor del cambio familiar" porque "a los adultos nos cuesta más cambiar nuestros hábitos de vida y es el niño el que promueve dicho cambio".

no prohibir, sí enseñar

"Prohibiendo no vamos a conseguir nada", señala la nutricionista. "Lo que tenemos es que enseñarle y hacerle ver al niño que hay alimentos que provocan sentirnos bien y que hay otros productos, que aunque nos gusten mucho, no son alimentos", añade Garbiñe Aizpuru y explica que "no nos nutren y desde el punto de vista de la salud no son una buena opción".

Subraya que "el problema es que sabemos en que sociedad vivimos, los estímulos que tenemos todos los días de la semana". Por ello hay que ir trabajándolo, sobre todo con la familia, porque "no puedes decirle a un niño que no coma un producto y tú hacerlo" y por ello "es fundamental que sea un cambio para toda la familia" .

ALIMENTOS REALES, LOS QUE NO LLEVAN ETIQUETA

Tienen que ser alimentos "reales, todo lo que no lleve etiquetas" y la nutricionista pone como ejemplos las frutas, verduras, cereales integrales, carne, pescado, huevos. Añade que hay algunos procesados saludables, como son "un yogur natural o una conserva de pescado" pero en general tienen que ser alimentos "reales".

"El azúcar no aporta nada o casi nada", explica sin querer lanzar un mensaje "extremista". Subraya que "nos aporta satisfacción porque nos gusta pero nada más. Y precisa que "desde el punto de vista de la salud, el azúcar añadido no tiene ningún interés y sí consecuencias negativas, sobre todo si la ingesta es alta".