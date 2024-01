Las angulas, una especie "en peligro de extinción" y al alcance de muy pocos bolsillos

La angula es una especie en "peligro extremo de extinción". Esta es la reciente advertencia que ha realizado el colectivo ecologista Eguzki, que ha pedido a donostiarras y a las sociedades gastronómicas que no las incluyan en sus tradicionales menús de cena la víspera de San Sebastián, el viernes 19 de enero.

Fundamentalmente la pesca pero también la contaminación de los ríos y obstáculos como las presas son algunas de las causas de que su presencia en los ríos haya disminuido un 90% desde los años 80 según un estudio de Azti.

El portavoz del colectivo Eguzki, Juan Mari Beldarrain, asegura en Cope Euskadi, que es algo que se debe repensar porque "no es un alimento imprescindible en los menús. Hay un montón de alimentos que hacen innecesaria su presencia". Y asegura que han querido "dar el toque o voz de alarma" para preservar la pervivencia de esta especie.

Lo cierto es que muchas son las sociedades gastronómicas que no incluyen, desde hace años, las angulas en su menú de la víspera de San Sebastián, entre otras cosas, porque su elevado precio hace que estén "al alcance de muy pocos bosillos ".

Entre las que SÍ lo mantienen se encuentra la sociedad Gaztelubide. Su presidente, Joserra Mendizabal, nos cuenta que hace años que las volvieron a recuperar tras una temporada sin incluirlas. Subraya que no son ajenos a la realidad de las angulas pero que "hay establecido un cupo para pescarlas, no hay ningún organismo oficial que haya dicho nada al respecto y no entendemos el revuelo que se ha formado":

Entre las sociedades que NO incluyen las angulas en sus menús desde hace unos 20 años se encuentra la Unión Artesana, con las mesas a tope para el viernes y sábado, seguramente por "su alto precio", cree recordar su presidente, Felix Martínez.

En las pescaderías el precio de las angulas oscila desde los 850 a los 940 euros el kilo. Las pescaderías trabajan por encargo fundamentalmente. En esta pescadería de San Sebastián nos cuentan que, como ahora, también vendieron en Navidades y que los clientes son muy discretos a la hora de encargar el producto. No nos pueden decir tampoco la cantidad exacta de lo que han vendido aunque, según nos confirman, cada vez son menos los clientes que las solicitan por su elevado precio.

Tanto el colectivo Eguzki como el pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa han solicitado que se establezca una moratoria, como ocurrió con la anchoa, hasta que se recupere el stock de esta especie.