Las voces del Delta ante una tempestad de máxima violencia;" hay mucha desesperación, ha sido lo nunca visto, todo destrozado".

El día después de la gran tempestad, mezcla los trabajos de limpieza con el temor que el episodio de tormentas no ha acabado a las espera de las próximas horas, con las previsiones de lluvia.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, avisa que el temporal de lluvias "no ha terminado" y ha hecho un llamamiento a la prudencia ante la previsión de nuevos aguaceros.

Illa confirma que los modelos de predicción meteorológica indican de nuevo episodios de lluvias torrenciales esta tarde y que los modelos "no permiten predecir ni en qué lugar ni en qué hora" pero podrían extenderse al prelitoral y litoral

Por ello, insistió en que continúa la situación de "emergencia" y la reunión del Cecat ha decidido enviar mensajes de aviso a los móviles de la zona afectada. Esta noche está prevista otra reunión para evaluar tanto las actuaciones realizadas como para decidir si es necesario extender las medidas de prevención.

Protecció Civil acaba de enviar un mensaje al móvil de aviso, recordando que la emergencia se mantiene hasta esta noche y recomienda no acceder a las zonas inundables, ríos y riberas.

La recomendación básica es no moverse por la zona afectada, y por este motivo se han suspendido hoy las clases en 238 centros educativos, con 50.000 alumnos afectados. A lo largo de la jornada de hoy, se decidiría si estas medidas se mantienen para mañana, martes o no.

Esta posibilidad de lluvia para esta tarde, se añade a un escenario de registros que quedan por la historia. Desde el sábado, Santa Bárbara registra 297 litros, y Mas de Barberans 280 litros. Hay 5 estaciones de meteorología que han superado los 120 litros. "Ha sido una cortina de agua. Terrible, terrible, lo nunca visto" explica la vecina de La Rápita, María José.

Esta mañana, barro y devastación. Todos los consultados por MIGDIA COPE CATALUNYAA relatan, una tormenta de extrema violencia, con daños a coches, mobiliario urbano y privado, edificios, campos agrícolas. De nuevo, la fuerza y potencia del agua se ha llevado todo lo que tenía por delante. Rafel, agricultor, relata "los daños son enormes, barrancos destrozados, piedras desplazadas que bajaban rompiendo lo que encontraban a su paso, campos de aceituna arrasada. Estamos devastados".

Lo mejor, es la ausencia de víctimas mortales; el rescate de una pareja de ancianos atrapados en su casa de Vinallop, la salida de los clientes del bar de Godall, los participantes con una Feria a la Rápita en el pabellón deportivo. La alerta llegó ayer a los móviles a las 5 de la tarde.