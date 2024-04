La Hacienda de Gipuzkoa pagará 40 millones a los 100.000 pensionistas afectados por las mutualidades

40 millones de euros es lo que estima la Hacienda Foral de Gipuzkoa que tendrá que devolver en la campaña de la renta 2023 a los 100.000 pensionistas que pagaron de más en sus cotizaciones a las mutualidades hasta 1978. Los cálculos los ha realizado la Diputación de Gipuzkoa en base a dos sentencias del Tribunal Supremo, del 28 de febrero de 2023 y del 10 de enero de 2024, y también con la información suministrada por la Seguridad Social.

El 100% de los pensionistas podrán conocer mañana el ajuste o bien, a través de sus propuestas de autoliquidación y en caso de no recibir propuesta, este ajuste vendrá reflejado en su información fiscal. Existe otra posibilidad, que no reciban dicho ajuste ni en la propuesta de autoliquidación ni en la información fiscal. En ese caso la Hacienda Foral de Gipuzkoa considera que "no le serían aplicables las sentencias del Supremo".

Aun así la Directora Foral de la Hacienda de Gipuzkoa, Irune Yarza, ha querido tranquilizar a quienes no reciban dicho ajuste y consideren que la sentencia del Tribunal Supremo es "aplicable" porque, según matiza, podrán solicitar la modificación más tarde "siempre y cuando nos entreguen la documentación pertinente para que nosotros podamos hacer el cálculo".

En total la Hacienda de Gipuzkoa devolverá 358,4 millones de euros a los ciudadanos y espera ingresar 305 millones, por lo que el saldo será de 52,8 millones de euros a favor de los contribuyentes, debido a las "medidas extraordinarias" tomadas por la Diputación de Gipuzkoa para hacer frente a la inflación como son "la deflactación del 2% y la deducción de 200 euros para rentas inferiores a los 35.000 euros", según ha recordado el diputado de Hacienda, Jokin Perona.

Ya es posible ver en la web de la Hacienda de Gipuzkoa la propuesta de autoliquidación que también está siendo enviada durante estos días por correo y que se podrá aceptar desde el lunes 8 de abril.El 11 de abril comenzará la renta telemática y a partir del 16 de abril dará comienzo la renta presencial en las oficinas aunque las citas se podrán solicitar desde el 12 de abril.