¿Te atreverías a montar un negocio gastronómico con menos de 30 años?

"Ser emprendedor es complicado. Casi casi es una forma de ser, hay que aprender a manejarse en la incertidumbre y en la inestabilidad", nos cuenta a Cope Euskadi Vero Gómez, que forma parte de la lista de los "100 jóvenes talentos de la Gastronomía 2024" a los que ha reunido el Basque Culinary Center en San Sebastián.

Ella tiene 28 años y compagina su labor como creadora de contenido gastronómico en redes sociales con su faceta como cocinera “nómada” aunque es consciente de que "ser emprendedor no es para todo el mundo". En su caso nos cuenta que "sí que es verdad que aunque tengo miedo he aprendido a que ese miedo sea positivo y a que no me frene a la hora de emprender proyectos".

Vero Gómez participó en Masterchef 10 y ella nos cuenta que este programa, que ya forma parte del pasado "cambió su vida y fue su escaparate", al que está muy agradecida aunque dos años después se ha labrado su propio camino en las redes sociales pero sin olvidar su labor como cocinera.

Vero nos explica que ser cocinera es lo que le llena y le gusta. "Soy chef nómada, no tengo mi local, me asocio con colegas de profesión y creamos experiencias gastronómicas puntuales que se llaman Pop-up y también hago de chef privado, un sector que me parece muy interesante".

Su principal problema ahora es la "sobrecarga de trabajo" así que se ha dado cuenta de que tiene que "comenzar a delegar". Nos explica que ella ha emprendido sola y que ha tocado el límite. "Sola no puedo, ahora estoy en la tarea de buscar personal, a gente interesante y también porque me doy cuenta de que sin un equipo no eres nadie", añade Vero Gómez.

También hemos hablado en Cope Euskadi con el cocinero Javier Jurado, de 29 años. Él "nació, creció y vivió su infancia" en la cocina del restaurante que regentaban sus abuelos y en 2022 decidió "subirse al tren" y abrió en Jaén su propio restaurante, Malak, que en 2023 recibió una Estrella Michelin.

Aun así los comienzos fueron "muy duros". Javier nos cuenta que muchos días no entraba absolutamente nadie al restaurante y señala que "fue muy duro para mí, psicologicamente me ha afectado mucho, no se lo deseo a nadie, pero a raiz de que nos galardonaran toda nuestra vida ha cambiado y hemos pasado de tener un restaurante prácticamente vacío a diario a tenerlo lleno practicamente a diario", una tarea que también es difícil de gestionar, según reconoce.

Con una gastronomía basada en la sierra y los bosques de Jaén, su restaurante Malak se inspira en "el recetario tradicional de la zona al que aporta un toque de modernidad pero sin que pierda su esencia". Javier nos cuenta cuál es ahora la principal dificultad de gestionar un restaurante con Estrella Michelin. "He pasado de tener 7 personas a mi cargo a tener 11 personas. Son 11 familias, sus problemas son los míos, me preocupo por su estabilidad y porque estén bien y al 100 por 100", añade.

Son dos integrantes de la lista de 100 talentos gastronómicos de menos de 30 años en ámbitos tan diferentes como las startups, la restauración, el vino y bebidas, la comunicación, la pastelería o la investigación y nuevos perfiles profesionales que reciben en el edificio Tabakalera de San Sebastián un reconocimiento "como las jóvenes promesas que liderarán el sector de la gastronomía en los próximos años".