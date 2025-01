Le dicen que Eibar es feo y la respuesta de una vecina pone a todo el mundo de acuerdo: "No puedes llamarme tonta"

Eibar, una ciudad de Guipúzcoa conocida por su industria, su historia y su entorno montañoso, ha sido, a lo largo de los años, objeto de bromas y críticas por parte de quienes no son de la localidad. Muchos aseguran que la ciudad no es bonita, que carece de encanto o que su paisaje es poco atractivo. Sin embargo, una vecina de Eibar ha decidido ponerle fin a estos comentarios y, a través de un vídeo viral en TikTok, ha hecho que miles de personas se unan a su defensa de la ciudad.

Maddi, una joven eibarresa que se encontraba después de una sesión de ciclo, no pudo evitar lanzarse para responder a lo que consideraba una crítica injusta y repetitiva. En su vídeo, que rápidamente se convirtió en tendencia, Maddi comparte con su comunidad de manera rotunda su postura sobre las personas de fuera que constantemente se refieren a Eibar como una ciudad "fea".

"Si estoy toda sudada es porque he vuelto de ciclo, pero es que si no digo una cosa reviento", comienza diciendo Maddi, en un tono apasionado que demuestra su hartazgo ante tanto comentario despectivo. "Las personas que no son de Eibar tenéis que dejar de decir que Eibar es feo, o sea, no tenéis el derecho, no podéis", continúa.

Alamy Stock Photo Iglesia de San Andrés en Eibar, España, construida durante los siglos XVI y XVII con estilo gótico.

La joven se explica aclarando que, aunque es cierto que la ciudad no destaca por su belleza según los estándares más comunes, solo los que realmente conocen y viven en Eibar tienen el derecho de opinar sobre su estética. "No es algo que has adivinado tú, no es algo nuevo. Se sabe que Eibar no es bonito, pero solo la gente de Eibar podemos decir que Eibar es feo", expresa.

"No puedes llamarme tonta"

Lo que sigue en su discurso es un símil que se ha ganado la simpatía de muchos. Maddi compara la situación con un tema común en las conversaciones cotidianas: "Es como cuando tú dices 'ay, es que soy súper tonta', y te dice alguien 'bueno, pues un poco tonta sí que eres'. O sea, yo a mí misma puedo, pero tú no puedes llamarme tonta a mí", sentencia con firmeza. Así, la joven hace una defensa apasionada de su ciudad, que puede que no tenga los monumentos emblemáticos o el glamour de otras urbes, pero que es, en sus palabras, "su ciudad", y, por tanto, la única en la que se puede hablar de esa manera.

El vídeo ha conseguido rápidamente viralidad en TikTok, con miles de personas comentando y compartiendo la publicación. La postura de Maddi, firme, pero llena de humor, ha tocado una fibra sensible en muchos, tanto de fuera de Eibar como de dentro. La joven ha logrado, en pocas palabras, expresar un sentimiento común: cada lugar tiene su valor y su identidad, y solo quienes lo viven pueden permitirse opinar con conocimiento de causa.

Eibar, que no siempre se lleva las mejores críticas por su apariencia, tiene ahora una embajadora que, a través de un mensaje sincero y directo, ha puesto en valor algo que muchas veces se olvida: la belleza de una ciudad no siempre está en su aspecto físico, sino en sus gentes, en su historia y en el cariño que sienten por ella quienes la habitan.

Alamy Stock Photo Vista panorámica de Eibar y el monte Urko

Así, el vídeo de Maddi se ha convertido no solo en una defensa de Eibar, sino también en un grito de amor propio que ha resonado con muchas personas que han vivido situaciones similares en sus propias ciudades.