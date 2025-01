La incómoda pregunta que deja indignada a la dueña de una tienda de un pueblo de Guipúzcoa: "Ella seguía erre que erre"

En una tienda de Andoain, en Guipúzcoa, una conversación aparentemente inocente se ha convertido en un debate viral que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. La protagonista es una joven empresaria que, a través de un vídeo en TikTok, compartió con sus seguidores la inusual experiencia que vivió en su tienda con una cliente que le hizo una pregunta que, para muchos, resulta completamente fuera de lugar. La dueña del negocio, visiblemente sorprendida y algo indignada, relató cómo una clienta desconocida le preguntó insistentemente por los proveedores de uno de los productos de su tienda, una solicitud que no dudó en calificar de "fuera de lugar" y que terminó generando un malentendido que se ha hecho viral.

En su relato, la joven empresaria comienza explicando que la mujer, que no había visto en su vida, entró en su tienda y se dirigió a la sección de Higiene. Tras un breve saludo, la clienta, al ver un producto que le llamó la atención, le hizo una pregunta inesperada: "¿Dónde compras? ¿A quién le compras este producto?" La respuesta de la dueña de la tienda fue clara y rotunda: "Perdona, pero yo no te puedo decir mis proveedores". A pesar de la negativa, la cliente insistió, incluso llegando a sugerir que no la dejaría "pobre". Sin embargo, la empresaria no cedió a la presión, explicando que detrás de sus productos había un esfuerzo considerable y un trabajo que no estaba dispuesta a compartir con alguien que no conocía.

La situación fue escalando cuando la clienta continuó preguntando sin aceptar la respuesta de la dueña, incluso interrogándola sobre si sus proveedores se los traían o si ella misma tenía que ir a buscarlos. La dueña de la tienda, que ya estaba algo desbordada por la insistencia, le explicó con calma que la relación con sus proveedores es algo confidencial, un aspecto crucial en cualquier negocio, y que, además, requería tiempo, esfuerzo y dinero encontrar los productos adecuados. Sin embargo, la clienta no sólo no comprendió la postura de la empresaria, sino que acabó ofendida, acusándola de ser "vulgar" en su respuesta, algo que la joven dueña no podía entender, ya que sentía que simplemente estaba defendiendo su privacidad y su negocio con respeto.

TikTok: @txoko100andoain La joven dueña del negocio

Lo más llamativo de esta historia es que la clienta, lejos de reflexionar sobre la invasión a la privacidad comercial, mantuvo su postura desafiante, lo que dejó a la empresaria sorprendida y, según sus palabras, "alucinada" por la actitud de la mujer.

Deja indignada a la dueña

La joven dueña incluso se preguntó si, tal vez, la clienta venía de un contexto cultural donde era más común realizar este tipo de preguntas, ya que en España, y especialmente en el pequeño comercio, la confidencialidad de los proveedores es un tema muy serio y parte de lo que mantiene a flote a muchas pequeñas empresas.

La respuesta de la joven empresaria se ha convertido en un tema de debate en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su apoyo a la dueña del negocio, defendiendo la importancia de la privacidad comercial y el respeto mutuo en las interacciones cotidianas. Otros, sin embargo, han considerado que la reacción de la dueña fue excesiva, sugiriendo que, en un mundo cada vez más globalizado, las preguntas sobre el origen de los productos no son tan extrañas.

Este incidente no sólo ha puesto en evidencia una diferencia de perspectiva entre la cliente y la dueña, sino que también ha abierto un debate sobre la naturaleza del comercio local y la propiedad intelectual en el mundo empresarial. ¿Hasta qué punto es razonable compartir los secretos comerciales de un negocio? ¿Es ético preguntar sobre los proveedores de una tienda sin tener una relación comercial previa? Estas son preguntas que, a partir de este viral, han puesto sobre la mesa una vez más.

TikTok: @txoko100andoain La dueña del negocio

Lo cierto es que para la dueña de la tienda, la experiencia ha sido una mezcla de sorpresa y frustración. "Aquí no es muy usual que pregunten eso", asegura. En el vídeo de TikTok, la joven se toma un momento para reflexionar sobre la importancia del trabajo detrás de cada producto que vende, destacando el esfuerzo, el tiempo y el dinero que le ha costado conseguirlos. Una lección que, quizás, muchos de nosotros necesitamos recordar: detrás de cada pequeño comercio hay más que una transacción, hay un proceso lleno de trabajo y dedicación.