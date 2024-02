Un joven de San Sebastián enseña el dinero que se gasta en una tarde y desata los comentarios: "Normalmente"

Muchas personas se preocupan por el dinero de vez en cuando. Pero hay una diferencia entre preocuparse por una deuda más grande de lo esperado y pasar gran parte de tus horas de vigilia estresándote por las finanzas. No es el caso de este joven de San Sebastián que muestra lo que se gasta durante una tarde de compras en la ciudad en TikTok.

Cada generación tiene sus propios problemas, pero para una más que otras, el dinero es uno de los principales. Por ejemplo, la de los millennials, la generación que se considera nacida desde 1981 hasta 1996, y que ahora tiene entre los 30 y los 40 años, son los que más agobio, ansiedad e incluso depresión relacionan con el dinero.

El 28 por ciento de millennials está experimentando tanta ansiedad financiera que, de hecho, está afectando su desempeño laboral de manera constante, según un estudio recién publicado de Northwestern Mutual. Además, el 23 por ciento dicen que el estrés financiero los hace enfermar físicamente semanal o mensualmente.

Aunque los trabajadores más jóvenes no siempre son los primeros en irse en una situación límite, es lógico que alguien con solo unos pocos años de experiencia pueda perder un trabajo antes de que un empleado más experimentado cuando las cosas se ponen difíciles. También porque tienden a ganar menos.

El dinero que se gasta en una tarde

Salario bajo y mala gestión del dinero es un escenario que no puede acabar bien. Muchos jóvenes lo descubren a golpe de error. Según ha plasmado en una reciente investigación sobre cómo se relaciona la gente con el dinero junto al banco online N26, la mayoría va adquiriendo poco a poco la educación financiera.

Por el camino, suelen cometer algunas equivocaciones como no ajustarse a un presupuesto, consumir de forma impulsiva sin ser conscientes del valor del dinero, o comprar por encima de las posibilidades, dependiendo mucho de las tarjetas de crédito o sistemas de compra ahora y paga después.

El error más común en los jóvenes es que no hay una planificación financiera y cómo no la hay, no son conscientes de sus gastos y no ahorran. La educación financiera que recibimos en nuestra infancia y adolescencia es, a menudo, tener la suerte de heredar de los padres, pero muchos progenitores no disponen de habilidades y recursos para hacerlo.

Aprender a manejar el dinero desde una edad temprana se vuelve crucial. Educar a los niños en los conceptos básicos puede ayudarles a alcanzar el éxito financiero más adelante, desarrollando las habilidades necesarias desde pequeños. Sin embargo, este tipo de temas no suelen estar incluidas en los planes educativos escolares.

"Normalmente"

Como prefieren no mirar cómo está su cuenta a mediados de mes por miedo a lo que puedan encontrarse, terminan gastando sin control y el problema se agrava. No parece ser una situación tensa para este joven que pasea por San Sebastián sin mirar demasiado todo lo que está gastando, algo que ha provocado muchos comentarios en la publicación.

Los jóvenes pueden llegar a verse influenciados por lo que ven, tratando de emular el estilo de vida de influencers. Crean una imagen distorsionada de la realidad y fomentan un estilo de vida basado en el consumo y en la exhibición de bienes materiales, por eso puede resultar un problema para muchos de ellos.