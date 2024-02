El momento más esperado del mes sea, probablemente para todos, el día que nos levantamos y vemos que nos han ingresado la nómina. Es el momento en el que vemos por fin los resultados y los beneficios de todos nuestro trabajo del mes. Una serie de ingresos que llegan como un reloj. Algunos lo reciben a finales de mes, otros a principios.

Sea como sea, es el momento favorito de todos. O al menos lo es para todos aquellos cuya empresa no tiene problemas de liquidez para poder pagar a sus empleados, ya sea sus nóminas o por despidos improcedentes, cuyos finiquitos no pueden pagarse. Y esto suele ocurrir a menudo en la hostelería. O al menos, así lo evidencia la cuenta de X @SoyCamarero, que suele recoger mensajes y quejas de los trabajadores del sector.

¿Ves algo raro en tu nómina? Esta es la razón por la que has cobrado menos en tu sueldo de enero Tanto los trabajadores que ya hayan cobrado como los que estén a punto de hacerlo pueden llevarse una sorpresa este mes. Te contamos por qué y cuándo María BanderaAgenciasMadrid 01 feb 2024 - 13:10





De esta forma, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones en las que tienen que trabajar se hacen virales y nos acerca un poco más a su día a día. Así, por lo tanto, podemos conocer la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra.

Un trabajador escribe a su antiguo jefe preguntando por su dinero y la respuesta que recibe le deja a cuadros

El dueño de este perfil social ha compartido un pantallazo de un trabajador de la hostelería. Este camarero pregunta hasta en dos ocasiones a su antiguo superior sobre un ingreso que aún no ha recibido. "Buenas noches. Estamos a día 29 y el ingreso sigue sin realizarse", escribe un día.

Al no recibir respuesta, insiste de nuevo a la mañana siguiente: "¿Cuándo se va a efectuar mi ingreso?". Finalmente, varias horas después, el dueño del local acabó respondiendo.





Eso sí, en absoluto como él imaginaba:

"Deja de acosarme, si no te voy a denunciar por acoso. La persona que me llamó diciendo ser tu abogado dijo que nos queríamos en el juzgado. Así que no me sigas escribiendo ni llamando. Cuando salga el juicio se te pagará lo que corresponde, ya que has firmado no conforme", ha contestado, dejando así caer que ha debido haber algún tipo de despido del tipo que sea.





Una camarera pregunta por el bote de la propina y la respuesta del jefe la tiene que repetir 3 veces

Lamentablemente, se trata de una situación que se repite a menudo en el sector. En esta otra ocasión, el tuitero compartió una conversación entre una trabajadora y su dueño. Las redes no podían creer lo que estaban leyendo.

Esta camarera escribía a su jefe preguntándole por las propinas. "Hola, ¿cuándo vais a repartir a la Peppa?", escribe, haciendo clara alusión al bote del local y a los beneficios extra obtenidos por los trabajadores.

"Hola Valentina, el bote pertenece a la empresa, buenos días", le respondió él. La joven no pudo ocultar su sorpresa: "¿O sea que no nos vais a repartir las propinas?". No obstante, al no obtener respuesta, volvió a escribirle para aclararlo todo.

"Hola de nuevo, te vuelvo a escribir, ya que veo que no entendiste la pregunta o algo. ¿Cuándo se me va a entregar mi parte correspondiente a las propinas?", le preguntó de nuevo.





"Hola Valentina, el bote pertenece a la empresa, buenos días", repitió el jefe, completamente aséptico y usando la misma respuesta que la primera vez.

"A ver, ¿me vas a contestar a lo que te he dicho? Hay una parte de ese bote que me pertenece a mí, no a la empresa. Ya que es mi parte de propina trabajada. Y como se debe hacer, se reparte entre las tres que trabajamos", estalló finalmente ella y terminó insistiendo.

"Así que te vuelvo a preguntar. ¿Cuánto se me va a dar de esa parte?", le dijo.

Finalmente, él terminó respondiendo. Eso sí, repitiendo lo mismo que al principio. "El reparto del bote es privilegio de la empresa. Ahórrate volver a escribirme", dijo.

"Mira que tenéis poca vergüenza", estalló ella.