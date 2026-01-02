COPE
Guipúzcoa
Detenido un hombre en Lezo tras intentar atropellar al trabajador de un establecimiento hostelero con el que tuvo un altercado

Después de hacerle abandonar un local y una vez en el exterior, el detenido intentó atropellarle con su vehículo en tres ocasiones

Un conductor de 38 años ha sido detenido en la localidad guipuzcoana de Lezo durante la noche de este pasado jueves tras intentar atropellar a una persona con la que había tenido un altercado.

Según ha señalado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar pasada la medianoche del jueves. La víctima, al parecer, es trabajador de un establecimiento hostelero con el que el arrestado había discutido.

Tras hacerle abandonar el local y una vez en el exterior, el detenido intentó atropellarlo con su coche en tres ocasiones, resultando ileso.

El turismo sospechoso fue interceptado poco después por agentes de la Ertzaintza cuando transitaba por la carretera GI-636. Una vez confirmado que se trataba del autor del intento de atropello, fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. El detenido, de 38 años, ha sido puesto este viernes a disposición judicial.

