Jon Salazar, vitoriano de 18 años: "Votaré, pero ni me va ni me viene"

En la recta final de las elecciones autonómicas del 21 de abril en COPE Euskadi recopilamos más voces de vascos que desde distintos sectores nos cuentan su relación con la política y lanzan peticiones a los candidatos a lehendakari, cuatro hombres y tres mujeres.

En esta importante cita del próximo domingo cerca de dos millones de ciudadanos vascos mayores de 18 años están habilitados para ejercitar su derecho al sufragio.

Respecto a los anteriores comicios vascos de 2020 -en plena pandemia-, son 75.634 jóvenes más.





Bizkaia, con más nuevos votantes

Por territorios históricos, Bizkaia es donde mayor número de personas mayores de edad votan por primera vez en unas elecciones autonómicas, son 38.271 personas nuevas con derecho a voto, en Gipuzkoa, 26.332 y en Álava, 11.031 personas.

Una de ellas es Jon Salazar, vitoriano de 18 años de edad. "Ya voté el año pasado en verano en las nacionales, pero estas son las primeras autonómicas", cuenta en nuestros micrófonos de cara a unos comicios en los que participará.





Sin ilusión

Al preguntarle a Jon si le hace ilusión ejercer el derecho al voto por primera vez nos confiesa que no: "no me hace mucha ilusión, ni me va ni me viene".

Respecto a los candidatos a lehendakari solo les conoce "de vista", por las fotos. Sobre los nombres solo sabe el del socialista Eneko Andueza porque el otro día lo leyó en un cartel electoral, "de casualidad, por nada en especial".

"No me llegan los mensajes porque no pongo mucho interés", admite este joven vitoriano en un ejercicio de sinceridad.

La política es "importante" pero no interesa

Aunque Jon considera que "es importante la politica porque nos repercuten a todos lo que deciden" sus dirigentes, "ahora mismo" no está "interesado en ella".

El suyo no es un caso aislado. Es representativo del "desisnterés" por la política que hay entre los jovenes: "no es un tema que nos preocupe mucho ni el principal tema de conversación".