Unai Simón: “No estaba dispuesto a perderme la Eurocopa”

Tras su paso por el quirófano, Unai Simón ha comenzado ya una larga cuenta atrás para regresar a la actividad competitiva. La primera etapa le obligará a mantener inmovilizada su muñeca derecha durante unos dos meses. A partir de ese momento empezará el proceso de rehabilitación como tal, que se prolongará entre dos y los tres meses. En definitiva, es muy probable que el portero del Athletic no vuelva a jugar antes de finales de año.

La lesión de la que ha sido operado Simón es una “rotura del ligamento escafosemilunar”, un elemento fundamental en la estabilidad de la muñeca, sobre la que hay que intervenir para que no derive en una artrosis. Una “inestabilidad escafoide-semilunar” diagnosticada a comienzos de la temporada pasada. Fue entonces cuando, de manera consensuada, se decidió aplazar la intervención quirúrgica hasta el final del curso.

Cita irrenunciable

No faltan voces en el entorno rojiblanco que lamentan que Unai Simón no fuese operado nada más concluir LaLiga o, incluso, tras la consecución del título de la Copa. De ese modo se hubiera adelantado casi tres meses su proceso de recuperación. Sin embargo, el principal interesado tiene muy claro que bajo ningún concepto estaba dispuesto a renunciar a su participación en la Eurocopa.

Simón ha explicado que, tras decidir no actuar sobre la lesión hace un año, tenía claro que iba a aguantar hasta el final, salvo que su muñeca le obligase a parar. Una postura no exenta de riesgo, pero de la que no reniega. Y es que durante varias fases de la pasada campaña, el portero de Murgia tuvo que ser infiltrado para poder soportar el dolor.

Lesión de Agirrezabala

Lo que sí se planteó fue retrasar un poco más su paso por el quirófano, al conocer la lesión de Julen Agirrezabala, segundo portero del Athletic. Unai Simón valoró entonces con la dirección deportiva y el departamento médico del club la idoneidad de aplazar o no la operación. A la vista de que el percance de su compañero revestía menos gravedad de lo que se podía intuir, se optó por mantener el calendario previsto.