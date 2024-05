Iker Muniain acaba emocionado en su multitudinario adiós

El capitán del Athletic Club Iker Muniain aseguró, tras el "emocionante" acto de despedida que le han tributado los más de 20.000 aficionados que se han dado cita en San Mamés, que en su próximo destino aportará sus "ganas, experiencia, ambición y fútbol".

Sigue jugando

"Estoy seguro de que me queda mucho todavía", subrayó Muniain en la rueda de prensa que ofreció tras un homenaje que llevará "siempre en el corazoncito" y en el que, después de haberse "sostenido un poco" durante más de un ahora, no ha podido evitar las lágrimas tras la ovación final que le han tributado en los últimos minutos.





Destino

El '10' del Athletic admitió que se dispone a encarar una situación nueva para él como es la de escuchar ofertas de otros clubes y avanzó su intención de "analizar bien las opciones". En ese sentido ubicó los comentarios sobre un posible fichaje por el River Plate, equipo del que públicamente se ha declarado seguidor, dentro de los "rumores que se escuchan siempre" en torno a los mercados.

El adiós

Por otro lado, Muniain explicó que la decisión de dejar el Athletic que anunció el pasado 24 de abril fue "puramente deportiva" y que la maduró "desde enero" cuando sus "apariciones cada vez eran más reducidas".

Sentimientos

"Mi corazón claro que me pide quedarme aquí, en el equipo de mi vida. Pero mi cabeza y mis piernas me piden mucho más. Seguir compitiendo, seguir disfrutando del fútbol, seguir peleando por ser protagonista en el campo con la pelota, que es lo que más amo. Y una vez conseguido el titulo de Copa era el momento idóneo de tomar la decisión", reveló.

Oferta de renovación

Muniain añadió que cuando se reunió con Mikel González, director de fútbol, y con Jon Berasategi, director general del Athletic, ambos le expresaron su deseo de seguir contando con él para la próxima temporada "por lo que representaba y aportaba, siendo conscientes de que era un papel secundario pero importante".





One Club Man

Por último. Muniain recalcó que, aunque vaya a continuar su carrera en otro equipo, "siempre" se va a considerar un "one club men" del Athletic. "Es el club de mi vida, es mi casa y amo este escudo. Siempre he puesto al club por delante en todas mis decisiones. Ahora he tenido que tomar esta. Tuve muchas dudas, pero tomé una decisión firme", incidió el jugador.