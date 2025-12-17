El director deportivo del Barakaldo alerta al Athletic: "El estado del césped del O Couto iguala la eliminatoria copera"

El Athletic Club se estrena mañana jueves en la presente edición de la Copa del Rey ante el CD Ourense, en una eliminatoria marcada por un factor que va más allá de lo deportivo: el estado del terreno de juego de O Couto.

El director deportivo del Barakaldo CF, Joseba Núñez, ha ofrecido un testimonio de primera mano que desvela la magnitud del problema que afrontarán los de Ernesto Valverde y ha confirmado los peores presagios sobre un campo que se ha convertido en el principal foco de preocupación para el conjunto rojiblanco.

El Barakaldo jugó en el O Coputo el pasado sábado y Núñez ha sido contundente al describir la situación. “La verdad es que el césped acabó muy mal. Ya habíamos visto los partidos por la tele y daba la sensación de estar mal, pero en directo estaba mucho peor”, ha asegurado. El director deportivo ha ido más allá, detallando la mala impresión que se llevó al pisar el campo tras el encuentro: “Yo lo vi desde el palco, y al bajar luego al césped, estaba todavía mucho peor de lo que se veía desde la tribuna”.

El análisis de Núñez no solo se queda en la superficie, sino que advierte de los riesgos que entraña para los futbolistas. “Es un condicionante muy grande”, ha señalado, poniendo en duda que los trabajos realizados durante estos días puedan solucionar un problema tan profundo. Su mayor inquietud reside en la falta de firmeza del terreno: “La verdad es que el campo estaba muy inestable, no hacías pie. Ya no solo es por el hecho de que el balón no corría bien, sino que incluso estaba peligroso para la integridad” de los jugadores. Esta inestabilidad, según él, es el factor que puede anular la diferencia de categoría entre ambos equipos. “Contra un equipo de máxima categoría, pues ahí tiende un poco a igualarse. Esa superioridad técnica y táctica del Athletic, en ese terreno, pues seguramente se va a igualar un poquito más”, ha vaticinado.

El análisis de O Couto

Las palabras del director deportivo del Barakaldo coinciden plenamente con otras voces, como la del propio entrenador del Ourense, Rubén Domínguez, quien tras el partido del sábado calificó el campo de “impracticable”. También el periodista Javi Ortiz de Lazcano, enviado especial a Ourense, corroboró esta visión tras presenciar el duelo: “El campo, que empezó bien, bueno, así así, acabó muy mal”. Este cúmulo de testimonios dibuja un escenario muy complicado para el Athletic, que tendrá que adaptarse a una superficie que amenaza con ser un rival más en su debut copero.

Por su parte, el técnico del Athletic, Ernesto Valverde, también ha mostrado su preocupación, aunque con un tono más pragmático. “Ya sabemos que el campo no está bien o el césped no está bien. Hemos visto los últimos partidos y cada partido va un poco a peor”, ha reconocido en la rueda de prensa previa al choque. Lejos de buscar excusas, el ‘Txingurri’ ha afirmado que el equipo debe sobreponerse a las circunstancias: “Tenemos que amoldarnos al césped que haya, es lo mismo que hacen todos los equipos. La Copa es así, una caja de sorpresas”.

Valverde, un experto en estas lides, ha lanzado una seria advertencia a sus jugadores para evitar cualquier tipo de relajación. Para el entrenador, la actitud es innegociable desde el pitido inicial: “Si el jugador no está preparado para ese partido, a los 2 minutos ya lo has visto, y eso ya no hay quien lo pare. Hay que salir desde el inicio sabiendo lo que nos estamos jugando”.

El rival, según el Barakaldo

Más allá del césped, Joseba Núñez también ha ofrecido un análisis detallado del CD Ourense, un equipo que ya ha eliminado a dos clubes de Primera División como el Real Oviedo y el Girona FC. “Dentro de la categoría, lo que es Primera RFEF, es un equipo muy intenso, muy agresivo en las disputas, va a veces incluso a apretar muy alto hombre a hombre, y luego cuando tiene balón, pues sabe jugar”, ha explicado. El director deportivo ha destacado su capacidad de adaptación y la buena dinámica en la que se encuentran, impulsada precisamente por sus éxitos en la Copa. “A nosotros nos sorprendió. Tuvo 20 minutos que estuvo muy por encima de nosotros, nos metió dos goles en 15 minutos. Es un equipo que está ahora en una buena racha”, ha concluido.