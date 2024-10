Bilbao Basket quiere mantener "la inspiración" contra Valencia

Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, espera encontrar en la visita del Valencia Basket el mismo nivel de "inspiración" que tuvieron hace dos semanas para conseguir derrotar al Real Madrid en Miribilla. "Necesitamos un buen nivel defensivo, como el día del Madrid, hacer un mejor trabajo en el rebote e intentar un buen nivel de acierto. En esta liga si quieres ganar tienes que tener a alguien con la confianza de que las va a meter", subrayó Ponsarnau en la rueda de prensa previa.

estado de la plantilla

El catalán confirmó que cuenta con todos sus jugadores, incluido un Xavi Rabaseda ya recuperado del fuerte golpe en la boca que sufrió el martes en Prievidza, para enfrentarse a un equipo "muy exigente" con "alta intensidad, velocidad, mentalidad de jugar y muy buenos valores".

valencia basket

"Preparar este partido ha sido una doble sensación, la de ver algo especial y también la de sufrir por tener que jugar ante algo tan especial", admitió el técnico para quien la posible baja de Jean Montero más que a nivel "de intensidad" su equipo lo puede acusar por el "talento" que aporta. "Venga quien venga va a ser un equipazo y tendremos que hacerlo lo mejor posible", destacó Ponsarnau quien sí avanzó su intención de realizar "rotaciones más cortas" para ganar en energía e incluso "tener un punto de mira" en la rotación "más amplio" de diez jugadores. "Al Valencia le daría un doble mérito. "Por un lado a Pedro (Martínez) por ser fiel a su propuesta y por otro a los jugadores por ser entrenables, un valor muy cotizado hoy en día. Han tenido esa virtud y lo han aprovechado", dijo.

pasado Taronja

El técnico, por otro lado, recordó con cariño su etapa en el Valencia Basket, primero como asistente de Pedro Martínez y de Txus Vidorreta y en su tercera campaña en 'La Fonteta', la 2018-19, como primer entrenador del cuadro 'taronja'. "Fue una etapa en mi carrera a nivel profesional y personal porque era la primera vez que me separaba de mi familia. Me encontré un club que me acogió muy bien y al que le estoy muy agradecido. También fue un momento bueno porque hubo títulos y aspirábamos a todo. Fue muy especial y creo que tanto como ayudante como de primer entrenador hice un buen trabajo", reflexionó.

Sobre Pedro Martínez, con el que conquistó la Liga Endesa en Valencia en la campaña 2016-17, resaltó que trabajar con el barcelonés le hizo "reconducir la carrera como entrenador, tener nuevas motivaciones y redescubrir el placer de entrenar". "Le debo muchísimas cosas", reconoció.

inicio campaña

Por último, Ponsarnau se mostró muy satisfecho del trabajo y la "intensidad" exhibida por sus jugadores en las tres últimas semanas combinando la Liga Endesa con la competición europea incluyendo dos incómodos viajes a Georgia y Eslovaquia. "Este periplo nos ha ayudado a aprender que el grupo tiene energía y fuerza. La sensación es que el equipo puede asumir esta exigencia de viajes y partidos", incidió