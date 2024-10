La Charla de Deportes COPE Gipuzkoa analiza el reto de la Real Sociedad ante el Anderlecht en Europa League

La Real Sociedad se enfrenta este jueves a un partido clave en la fase de grupos de la Europa League ante el Anderlecht belga. En la tertulia La Charla de Deportes COPE Gipuzkoa, varios periodistas discutieron las claves de este encuentro, destacando tanto la fortaleza del equipo rival como las decisiones que podría tomar Imanol Alguacil en su alineación. Marco Antonio Sande, Marta Gonzalo, Ander Iturralde y Óscar Imedio debatieron sobre lo que está en juego para el conjunto txuri-urdin.

Ander Iturralde abrió el análisis destacando la peligrosidad del Anderlecht, pese a no estar en su mejor momento en la liga belga. «Es un equipo que puede presentar una amenaza, ganó en su primera jornada al Ferencvaros y ya le lleva dos puntos de ventaja a la Real Sociedad», explicó Iturralde, quien destacó a varios jugadores clave del conjunto belga: «Dolberg (ex del Sevilla, internacional danés que marcó ante el Ferencvaros), Dendoncker (mediocentro internacional y capitán, muy físico), Edozie (extremo hábil y rápido que estuvo en la cantera del Manchester City), Verschaeren (interior derecho) y el portero Coosemans». Sin embargo, Iturralde también señaló que el equipo no atraviesa su mejor momento, ya que ocupan la sexta posición en su liga.

«Es un equipo que puede presentar una amenaza» Ander Iturralde Periodista podcast Alineación Indebida

Óscar Imedio, por su parte, contextualizó el momento que vive el fútbol belga, destacando la influencia de la escuela holandesa en el desarrollo de los equipos de Bélgica. «El fútbol belga está viviendo la edad de oro en los últimos años, tiene mucho que ver con la escuela de fútbol holandesa», señaló Imedio, quien recordó que el Anderlecht es uno de los clubes históricos de Bélgica, aunque admitió que «le está costando sacar los partidos adelante». Imedio sugirió que el equipo podría estar lidiando con algunos problemas internos que afectan su rendimiento.

«Le está costando sacar los partidos adelante» Óscar Imedio Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa

Marta Gonzalo, en su intervención, se centró en las posibles decisiones tácticas de Imanol Alguacil y la importancia de asegurar un equipo fuerte ante el Anderlecht. «Habrá bastantes cambios, pero ahora tienes que ir a por el partido», afirmó Gonzalo, quien recordó que en el partido anterior contra el Niza, Imanol optó por una alineación más experimental. «Nadie pensaba que con el once que sacó Imanol se iba a arrollar al equipo francés», comentó, en referencia a la sorpresa que supuso el planteamiento en Niza. Gonzalo enfatizó que ahora la Real debe contar con varios titulares en el campo para no arriesgar el resultado.

«Habrá bastantes cambios, pero ahora tienes que ir a por el partido» Marta Gonzalo Periodista El Desmarque/Mediaset

Por último, Marco Antonio Sande reflexionó sobre la gestión de los próximos partidos por parte de Imanol, destacando la relevancia del siguiente compromiso liguero contra el Atlético de Madrid. «Imanol le da mucha prioridad al partido contra el Atlético de Madrid, y no me extraña porque es un equipo al que hay que ganar», afirmó Sande. El periodista recordó cómo el club colchonero ha debilitado a la Real Sociedad en los últimos años con la compra de jugadores clave: «Se han llevado a Le Normand, querían a Merino y casi compran la isla», bromeó, poniendo en perspectiva la importancia de ese encuentro para la Real Sociedad en La Liga.

«Imanol le da mucha prioridad al partido contra el Atlético de Madrid» Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

El duelo contra el Anderlecht será clave para el futuro de la Real Sociedad en la Europa League, ya que una victoria en casa les permitiría acercarse al liderato del grupo. El análisis de La Charla refleja la importancia de equilibrar los esfuerzos entre las competiciones europeas y los compromisos en La Liga.

Recuerda que puedes seguir más análisis y tertulias sobre la Real Sociedad en Deportes COPE Gipuzkoa, con Marco Antonio Sande y Mauri Idiakez. Sintoniza el 99.8 FM o escucha en directo a través del enlace COPE MÁS San Sebastián.