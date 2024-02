Tertulia de Deportes COPE Gipuzkoa analiza la sequía goleadora de la Real Sociedad

En el último episodio de "El Vestuario de la COPE", programa radiofónico que se emite semanalmente los lunes en Deportes COPE Gipuzkoa, se llevó a cabo un minucioso análisis sobre la actual sequía goleadora y el bajo rendimiento de los delanteros de la Real Sociedad en la presente temporada.





Desde el comienzo de la campaña, ha sido evidente la falta de eficacia en la línea ofensiva del equipo donostiarra. Carlos Fernández, actualmente lesionado, ha logrado marcar tres goles hasta la fecha. Por su parte, Sadiq ha conseguido dos tantos y André Silva uno, este último en un enfrentamiento de Copa del Rey frente al modesto Andratx.

La crítica se ha concentrado particularmente en el desempeño de Sadiq, cuya falta de acierto frente al arco ha generado preocupación entre la afición y los expertos. Sin embargo, también se ha cuestionado la aportación de André Silva, quien llegó al club como cedido del RB Leipzig con la esperanza de fortalecer la capacidad goleadora del equipo.

Un elemento determinante en este escenario ha sido la lesión sufrida por Mikel Oyarzabal. El jugador, tras asumir el rol de delantero centro en ausencia de un referente claro en el área, se vio obligado a abandonar su posición habitual como volante o extremo zurdo. Desafortunadamente, una lesión en la rodilla izquierda, producto de un choque con el portero del Girona, lo ha dejado fuera de los últimos encuentros, generando un vacío en la punta de ataque del equipo.

¿Ineficacia o falta de confianza?

En la tertulia, Marco Antonio Sande, Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa, destacó: "Es muy difícil convencer de eso a los aficionados, porque quieren rendimiento inmediato. Y los jugadores profesionales, sobre todo los delanteros, quieren que se confíen en ellos incluso cuando no están marcando". Bixio Gorriz, exjugador de la Real Sociedad y leyenda del club, añadió: "Es más ineficacia de ellos, inseguridad... ninguno ha jugado cuatro o cinco partidos completos. Me parece fundamental".

Mauri Idiakez, periodista de Deportes COPE, expresó su preocupación: "No podemos andar por la vida en febrero, cuando llegan los partidos a vida o muerte, sin delanteros. Sadiq y André Silva están en el túnel de Zegama. Yo confío que el Señor Lobo (Mikel Oyarzabal) esté para el martes sí o sí". Mientras que Samu Valcárcel, periodista de One Club, agregó: "Es normal la falta de chispa en el mes de febrero, al que le sorprenda es que no se acuerda de los últimos años. Pero es verdad que durante muchas facetas del partido dio la sensación de que no le íbamos a meter un gol ni al arcoíris".





Con la mirada puesta en los próximos compromisos, la Real Sociedad busca soluciones para revertir esta situación y recuperar el protagonismo en la competición. Queda el consuelo de la última victoria en Mallorca, donde también se rompió una racha de más de 8 horas sin anotar un gol.