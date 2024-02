La afición de la Real respalda a Sadiq en su peor momento

El delantero de la Real Sociedad, Sadiq Umar, está pasando por momentos de dificultad tras una serie de actuaciones irregulares que han generado críticas y preocupaciones dentro y fuera del campo. En el reciente partido de Copa contra el Mallorca, tras fallar una ocasión clave, Sadiq fue sustituido y su visible desconsuelo evidenció la carga emocional que enfrenta. Las cámaras de Movistar+ captaron el emotivo momento en el que el jugador nigeriano rompió a llorar en el banquillo tras ser reemplazado en el minuto 76.

Sadiq en en centro de la diana

El bajo rendimiento del delantero no pasa desapercibido, especialmente considerando su fichaje en el verano de 2022 y las expectativas que generó. Aunque titular en el encuentro contra el Mallorca, Sadiq no logró marcar gol y su desempeño estuvo marcado por la imprecisión y la falta de acierto en varias oportunidades claras de gol. La frustración del jugador se hizo evidente al no concretar las jugadas, lo que lo llevó a una reacción emotiva en el banquillo tras su sustitución.





Imanol sale en defensa de su 9

El técnico Imanol Alguacil reconoció la situación de Sadiq, mostrando comprensión hacia su frustración y destacando la competencia en el equipo. A pesar de los errores, Alguacil respaldó al delantero, enfatizando que la responsabilidad no recae únicamente en él, sino en todo el equipo. La solidaridad de la afición realista hacia Sadiq refleja la confianza en su capacidad para superar este momento difícil y recuperar su mejor versión en el campo. La próxima oportunidad para redimirse llegará en el próximo encuentro contra Osasuna, donde Sadiq buscará reafirmar su compromiso y contribuir al éxito del equipo.

