La tarde en la que el CE Andratx tuteó a la Real Sociedad

Nada de excusas o malestar por tener que jugar en un campo pequeño de césped artificial como hiciera Lopetegui con el Sevilla hace dos temporadas. En el caso de la Real Sociedad, el técnico Imanol Alguacil ya había dicho en la previa que no había excusas y que tenían que demostrar que eran mejor equipo, que se tomaba el partido con la misma seriedad que las citas ante el Villarreal o la Liga de Campeones.

Algo barruntaba ya el técnico que iba a ocurrir en Sa Plana, Andratx, ante un equipo de Segunda RFEF invicto en su casa y al que ya había analizado. Sabía que podía pasar una mala tarde y que si no espabilaban podían quedarse fuera de la Copa del Rey. Y así fue, en una tarde fiesta en el pueblo, con Sa Plana a reventar (los 1700 que cabían y presidido por la presidenta Marga Prohens) y un dispositivo importante de seguridad alrededor del encuentro, el CE Andratx de José Contreras planteó un partido más que digno. Los gallos hicieron honor a su mote y lo fueron durante los 90 minutos planteando mucha oposición a una Real Sociedad con diez cambios respecto al partido ante Osasuna, oportunidad para canteranos como Marrero y Dadie, se habían quedado en casa Oyarzábal por su paternidad y los lesionados Momo Cho, Barrene o Carlos Fernández, pero salieron con Le Normand, Odriozola, Aien Muñoz, Zakharyan, André Silva...

Los andritxols plantaron cara sin necesidad de interrumpir demasiado, sin exceso de faltas, de hecho la Real hizo 11 por 10 del Andratx, y en cuanto al ataque, tiró más el Andratx que la Real Sociedad, 9 a 6, si bien a puerta acabó tirando más la Real, 2 a 4. Obviamente la posesión fue de la Real Sociedad, pero si algo quería el técnico Contreras es que su equipo fuera atrevido cuando recuperara la pelota, y así buscó transiciones rápidas que hicieron trabajar de lo lindo a los realistas.

La ocasión en el primer tiempo la tuvo el Andratx, con el tiro de Ramis. En la segunda llegaba el gol de André Silva al primer toque en el área tras un buen centro de Odriozola. Después del gol, Imanol metía la artillería y daba entrada a Sadiq, Kubo, Merino y después Zubimendi y Elustondo. Pero ahí llegó lo más inquietante, con jugadores de tanto nivel en el último cuarto el antusiasmo del Andratx superó a los realistas. Bien es cierto que todo se hubiera acabado antes si Sadiq hubiera acertado solo yendo hacia portería, una mala conducción le jugó un mala pasada. Después Kubo. Era con el Andratx ya volcado.

Precisamente con el entusiasmo local ya sin nada perder se lanzaron en tromba, había introducido Contreras también cambios y había pasado a un 4-3-1-2 el técnico con Alberto tras los puntas Garrido y Peñafort. En el 90' Aveldaño la tuvo ante portería de cabeza pero no acertó a rematar ( "llegué muy justo" decía el central sobre ese último esfuerzo) y todo el mundo cantó gol en la de Peñafort en el 94' en la que iba a ser última jugada del partido. El partido mereció irse a la prórroga, como reconocía Imanol.

El técnico local, José Contreras, se muestra orgulloso de sus jugadores: "He podido compartir banda con mi ídolo como entrenador, ver el estadio así, poner contra las cuerdas a toda una Real Sociedad, me siento como si hubiéramos ganado. Hemos echado el equipo muy arriba al final, ellos antes tuvieron 0-2 y 0-3. Hemos podido empatar al final pero esto es el fútbol, ahora a recuperar gente y pensar en la liga. Da gusto ver jugadores como los que han venido, seguramente no se vuelva a ver, hemos disfrutado de ellos. Si nos metíamos en la prórroga nos metíamos en un lío otra vez, no estamos preparados para este tipo de partidos y pensaba en el domingo sinceramente. Quería que compitiéramos, ganáramos o perdiéramos".

A Peñafort le tuvo que consolar tras fallar la ocasión final: "al ser la última jugada el chico estaba llorando, quería meter ese gol más que nadie, que esté tranquilo y pensar en el domingo, le he dicho que le quiero mucho".

Por su parte, Imanol reconocía que "contento no estoy" tras el rendimiento de su equipo y los apuros para pasar. "Felicitar al Andratx por el gran partido que han hecho, una cura de humildad, los últimos 15 minutos no me han gustado nada, y había jugadores internacionales en el campo. Un equipo de categoría inferior, pero no inferior hoy, nos ha podido ganar. Si hemos pasado es porque las que ha tenido no ha acertado, esperemos que nos sirva, nos lo hemos tomado muy en serio y sabíamos que no iba a ser fácil. No hay excusas para esos 15 últimos minutos que hemos hecho. Cuando no juegas al 100% pasas esto, ante un equipo que muchos de sus jugadores habrán trabajado ocho horas y habrán entrenado después a las ocho de la tarde, nos ha complicado la vida y no ha pasado porque no han acertado".

Sobre los elogios de José Contreras, Imanol se mostraba "agradecido, seguramente no me merezco tantos elogios, he notado que era sincero en sus palabras. No le conocía, me ha caído muy bien, desde que hemos llegado el equipo, y todos los que han estado a nuestro alrededor han sido muy amables con nosotros".