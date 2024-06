Roberto Olabe: «No hay oferta por Le Normand y la renovación de Merino nos inquieta»

Roberto Olabe, director de fútbol de la Real Sociedad, ha mantenido un encuentro con algunos medios de comunicación para repasar la actualidad del club y analizar el futuro próximo. En esta reunión, que no fue emitida en directo, Olabe abordó varios temas de gran interés para la afición txuri-urdin.









Sin oferta por Le Normand





Uno de los puntos más destacados fue la negación de cualquier oferta formal por el defensa Robin Le Normand. «Yo con Robin no he hablado sobre el Atlético de Madrid. No tenemos ninguna oferta formal por nadie», afirmó Olabe, desmintiendo así los rumores que vinculaban al jugador con el club madrileño. Esta declaración confirma las informaciones que Marco Antonio Sande viene contando en Deportes COPE Gipuzkoa: el jugador ha dado el OK a su representante para gestionar una oferta con el Atlético, pero el Atlético todavía no ha presentado una oferta formal a la Real Sociedad.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Escucha a @MarcoASande informando sobre la situación de Le Normand



?? «Ha dado permiso a sus agentes para que negocien, pero a mí todavía no me consta una oferta formal del Atlético de Madrid a la Real Sociedad»



?? «Ahora mismo Le Normand no quiere saber nada de ofertas» pic.twitter.com/JN9iMwNIKn — @DeportesCOPEGipuzkoa (@DCGipuzkoa) May 2, 2024





Inquietud por Merino





La situación deMikel Merino también fue motivo de preocupación. Olabe admitió que la falta de renovación del centrocampista genera inquietud: «Estamos en junio, no ha renovado y mentiría si te dijese que no siento inquietud con un jugador como Mikel en el actual mercado».





?? Olabe: “Volvemos a estar en Europa y estamos satisfechos por ello, pero también con los propósitos que nos marcamos a principio de temporada. Le doy mucha importancia al grado de madurez que ha conseguido todo el equipo”.#WeareRealpic.twitter.com/5pfLuUsQ3e — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) June 4, 2024





Propuesta de renovación a Imanol





En cuanto al cuerpo técnico, Olabe reveló que el presidente Jokin Aperribay ha propuesto la renovación del entrenador Imanol Alguacil. «Jokin le propuso la renovación a Imanol en esas primeras reuniones que hemos tenido», declaró, mostrando así la intención del club de mantener la estabilidad en el banquillo.





Se fichará a un lateral izquierdo





Olabe también adelantó que podría haber cambios en la delantera y confirmó la necesidad de fichar un lateral izquierdo, mencionando a Javi Galán como una opción seria: «Javi Galán es una opción para el lateral izquierdo. No sabemos lo que opina su club, pero es una opción clara».





Cedidos que vuelven, cedidos que se van...





Respecto a los futbolistas cedidos por la Real Sociedad en otros equipos, Olabe confirmó que todos se incorporarán a la pretemporada con el primer equipo. «Sentimos que todos han evolucionado. Roberto López se ha consolidado en Segunda División. A Robert Navarro llevamos un tiempo haciéndole ver que renovara y siguiera con nosotros, ha manifestado todo el talento y cualidades que tiene en un contexto que no es sencillo», explicó.





Sobre la continuidad de algunos cedidos, Olabe reconoció que «no es sencillo que Tierney y Silva continúen, a día de hoy es complicado», y expresó su agradecimiento por el compromiso de estos futbolistas.





COMUNICADO OFICIAL | Bajas en el Sanse#Zubietahttps://t.co/Y80zsN8Aem — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) June 4, 2024





A Soloth le gusta el sol...





Olabe también se refirió a la situación de Alexander Sorloth, quien ha sido objeto de debate entre los aficionados. «Me siento incómodo hablando de un jugador que ya no es nuestro y no está. A Alex lo firma Olabe una vez, dos veces y se intenta firmarlo tres veces. Esos son los hechos. El jugador ha manifestado públicamente que en marzo quería jugar más partidos, quería jugar los últimos minutos para marcar goles, que le gusta el sol… Eso lo ha dicho él. La opción de compra entendíamos que era muy alta, caducaba en mayo. Sentíamos internamente que Alex iba a continuar con nosotros porque queríamos que continuara con nosotros», detalló Olabe.





Este encuentro marca el inicio de un verano lleno de noticias relacionadas con la Real Sociedad, con múltiples decisiones por tomar y la incertidumbre de un mercado de fichajes que, según Olabe, «va a ser lo que son todos los veranos, pero además hay más competiciones».