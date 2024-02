La Real Sociedad reta al Levante en la Copa de la Reina bajo el liderazgo de Arroyo

La Real Sociedad de Natalia Arroyo encara con determinación un desafío de interesante este jueves contra el Levante, a las 19:00 horas. El premio en juego no es otro que asegurar un lugar en la tan ansiada Final Four de la Copa de la Reina, una oportunidad que no pasa desapercibida para las txuri urdin. A pesar de reconocer la complejidad del duelo, Arroyo asegura que el equipo vasco se presenta en Buñol con una mentalidad ambiciosa: "Vamos a ir con esa ilusión, aún sabiendo que ellas con la trayectoria que llevan y jugando en casa pueden ser las favoritas, vamos a intentar darles la sorpresa".

https://youtu.be/voUf7hECD50









La entrenadora catalana reconoce la calidad del rival, destacando el potencial ofensivo del Levante, pero confía en las capacidades de su equipo: "Se van a encontrar con una Real convencida de que tiene sus opciones". A pesar de las bajas importantes en el equipo rival, como la de Mayra Ramírez, Arroyo prefiere no bajar la guardia y enfocarse en el presente: "Si bien es verdad que tienen alguna baja importante, eso les permite potenciar a otras grandes jugadoras, así que no sé en qué medida va a ser diferencial".

El momento actual del equipo realista es esperanzador, con una racha sin derrotas desde noviembre y un rendimiento ascendente en los últimos encuentros. Jugadoras clave como Synne Jensen y Sanni Franssi llegan en un estado de forma sobresaliente, marcando el ritmo del equipo y generando peligro en el área rival. La adaptabilidad del equipo también se ve reflejada en el desempeño de Franssi, quien ha retomado su papel como referencia ofensiva con éxito.





La eliminación de la Copa de la Reina representa un desafío importante para ambos equipos. Sin embargo, la Real Sociedad llega a este enfrentamiento con la moral alta, respaldada por su reciente victoria en el derbi contra el Eibar. Con una mezcla de confianza y respeto hacia el rival, Natalia Arroyo y sus jugadoras están decididas a luchar por la victoria y asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo.