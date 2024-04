A la Real se le despeja Europa

La Real Sociedad está a punto de confirmar su participación por quinta vez consecutiva en la Europa League, lo cual representa un logro histórico para el club en el contexto del actual formato de competiciones europeas. El equipo, que ocupa actualmente la sexta posición en La Liga, requiere de tres a cuatro victorias más para asegurar su clasificación, con el antecedente de la Real Sociedad de los años ochenta que clasificó a competiciones europeas de manera consistente bajo un formato en el que sólo el campeón de liga accedía a la máxima competición continental.

La clasificación del Athletic Club de Bilbao para la Europa League, tras su reciente victoria en la final de Copa, no altera la ruta de la Real Sociedad hacia la clasificación, pero añade un contexto de rivalidad al panorama europeo, especialmente al ser San Mamés el anfitrión de la final de la Europa League este año.

La UEFA ha anunciado una serie decambios para la temporada 2024-2025, que incluyen la expansión de la Europa League a 36 equipos (antes 32) y la eliminación del formato de grupos tradicional, en favor de una liguilla que permitirá más variedad de enfrentamientos.

La Real Sociedad, con un coeficiente UEFA que la sitúa en el primer bombo, evitará la fase de clasificación y se enfrentará a equipos de diferente potencial en ocho partidos (cuatro en casa y cuatro fuera), lo que abre un amplio abanico de posibilidades competitivas.

