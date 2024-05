Jose María Martín Petón, más conocido como ‘Petón’, exfutbolista, periodista y representante de renombre, ha participado en el programa Deportes COPE Gipuzkoa, dirigido y presentado por Marco Antonio Sande. En esta intervención, Petón ha abordado temas de gran interés para la afición de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid, dos clubes con los que mantiene una estrecha relación profesional y emocional.









Mikel Merino





Petón, aunque ya alejado de la primera línea de operaciones, presidente y fundador de la destacada empresa de representación Bahía Internacional, ha gestionado las carreras de futbolistas de primer nivel como Fernando Torres, Javi Martínez, Asier Illarramendi, Dani Ceballos y actualmente, Mikel Merino, cuya situación contractual está en el centro de la atención mediática. Merino, cuyo contrato con la Real Sociedad finaliza en 2025, tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. El club txuri urdin está en plenas negociaciones para su renovación, pero aún no ha logrado asegurar su continuidad. Según Petón, la situación de Merino es incierta y su futuro dependerá de diversos factores en el mercado de fichajes.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Petón: «Merino tiene un primer amigo que es la Real y otros muchos que lo quieren»





«Hacer pronóstico cuando empieza el mercado de fichajes es arriesgadísimo, porque un solo movimiento en el Bayern de Munich acelera todos los de Europa… un mediocentro que fichan, un hueco que queda en otro sitio… Yo creo que Merino tiene un primer amigo que es la Real y otros muchos que lo quieren, así que hacer un augurio a mí me resulta imposible. Se le vincula al Atlético de Madrid, pero para empezar el Atlético de Madrid no está teniendo una política de inversión en los últimos años que se corresponda con lo que la Real pueda pedir por Merino. Si varían, si cambian, desde luego sería un jugador impresionante para el Atlético de Madrid», ha declarado Petón.









Le Normand





Otro nombre que ha mencionado Petón es el de Robin Le Normand, central de la Real Sociedad, quien también está en la órbita del Atlético de Madrid. El interés del club colchonero por Le Normand, representado por Arturo Canales, ha sido objeto de diversas informaciones, las cuales apuntan a que el Atlético estaría dispuesto a pagar 40 millones de euros por su traspaso. Petón ha destacado las cualidades de Le Normand y su adecuación a las necesidades del Atlético de Madrid.





Petón: «El Atlético no necesita uno, sino tres 'lenormands'»





«Lo que decía de Merino lo podría decir de Le Normand también, es un central para cualquier equipo. Y para el Atlético de Madrid que necesita, no uno, sino tres ‘lenormands’, le vendría fenomenal, fenomenal, por jerarquía. El Atleti necesita uno muy rápido que pueda defender hacia atrás y alguien con carácter que, desde Godín, no ha tenido del todo el Atlético de Madrid, porque a Jiménez no se la ha podido dar continuidad, él mismo no se la ha dado por la cantidad de lesiones que ha tenido. Tiene que ser un futbolista con liderazgo, empaque y que se lesione poco. Le Normand lo cumple, pero volvemos a lo que decíamos antes de las inversiones del Atlético de Madrid, me resulta difícil verlo», ha comentado Petón.









Javi Galán





En relación a Javi Galán, actualmente cedido por el Atlético de Madrid a la Real Sociedad, Petón ha valorado positivamente su desempeño y ha sugerido que sería beneficioso para el club txuri urdin asegurar su continuidad. Galán, quien jugó bajo la presidencia de Petón en la Fundación Alcoraz del Huesca, ha demostrado ser un jugador valioso tanto por sus habilidades en el campo como por su carácter.





Petón: «Yo creo que Galán está inmediatamente después de los titulares de la Selección»





«Una cosa que se ha convertido casi en un lugar común basado en la realidad en el mundo del fútbol es que zurdos no hay, hay poquísimos, y defensores pocos también. La Selección Española ha tenido la fortuna de juntarse con cuatro o cinco a la vez: Gayá, Grimaldo, Jordi Alba que se retiró el año pasado, estuvo Marcos Alonso jugando bien… Yo creo que Galán está inmediatamente después de los titulares de la Selección. Está ahí esperando, agazapado. Yo creo que la temporada que ha hecho en la Real se corresponde con las que yo había visto, le conozco muy bien desde el Huesca. Y como tipo es fenomenal, yo creo que está exactamente en la filosofía de la Real. Si pudiera el club txuri urdin seguramente sería muy bueno para él quedarse con Javi Galán y que fuera uno de sus dos laterales para la temporada que viene», ha afirmado Petón.





Estas declaraciones han sido parte del análisis profundo que Petón ha ofrecido en El Kiosko de la COPE, de Deportes COPE Gipuzkoa, un programa que se emite de lunes a viernes en COPE Más, de 15:25 h a 16:00 h, donde se abordan temas de actualidad deportiva con rigor y profesionalismo.