Partido nuevo en Pucela

Cada jornada de Liga es una aventura diferente, un nuevo desafío táctico. Los entrenadores solían huir de las estadísticas, pero con la irrupción de las tecnologías se han ido arrimando al calor de los guarismos. No hace mucho, cada vez que un periodista citaba algún dato del pasado la respuesta siempre era, «los números no me valen, esto es un partido nuevo».

El Valladolid no tiene prisa

El domingo se compite ante la formación que más retrasa su línea defensiva, que menos balones recupera en campo contrario, que menos córners remata y que menos tiros realiza. Zorrilla será para la Real Sociedad un escenario completamente diferente al que se encontró hace unos días en el derbi guipuzcoano. El Eibar se comportó como un animal herido en constante dentellada, pero el Valladolid es de los que espera el momento ideal para asestar el golpe, no pierde el tiempo entre ganchos y crochés. Cuando el rival comete un error, suelta un directo y lo manda a la lona.

En defensa de la Real

Pero el rendimiento defensivo de la Real Sociedad permite afrontar el envite con garantías. Después de una semana sometida a debate por el inicio de jugada combinada no viene mal esparcir unos cuantos datos para reconocer también el trabajo del equipo en tareas de protección. En 15 jornadas todavía no ha encajado goles ni en saques de esquina ni en penaltis, lo que denota una gran concentración en área propia. Y todo esto siendo los menos amonestados de la Liga, con solo 29 tarjetas recibidas.

Buen visitante, mejor local

El comportamiento como visitante también está siendo notable, ya que los txuriurdines son los terceros en puntos sumados lejos de casa. En este aspecto es necesario remarcar que los vallisoletanos solo han mordido el polvo como locales en una ocasión, la última en Zorrilla, ante el Sevilla, y solo por 0-1. Los otros retos fueron solventados con 2 victorias y 3 empates.

Frenar a Michel Herrero

Su futbolista más destacado es, sin duda, Míchel Herrero. No será fácil verle parado, de ellos es el que más kilómetros recorre y el que más juega, ha sido titular en 14 partidos. Pero su arma más letal es el pase en profundidad. Ojo, el de Burjasot tiene el tercer dato más alto del campeonato regular.