¡Luces, cámara, acción! Laso contra Altuna...

Llegó el día, señores, y las empresas se frotan las manos. De nuevo, un Laso/Altuna. Será el domingo en Bilbao, dentro de la competición reina de la pelota. Será en el Bizkaia, frontón que saben que no me gusta. Techo altísimo, cemento por todos lados y el sonido de la pelota contra el frontis no se aprecia en todo su esplendor. Pero el aforo de tres mil manda.





Altuna III en @diariovasco: «Llevo tiempo siendo favorito y eso no me genera más presión» https://t.co/7d5uAhQ4yp — ASPE Pelota (@ASPEpelota) April 17, 2024





En fin, vamos al grano. Está claro que Unai Laso no es el que era desde su lesión en la cadera, pero yo le espero. Porque al pelotari que ha demostrado ser de primerísimo nivel hay que esperarle, y además me cae especialmente bien. Laso viene de ser maltratado en las combinaciones del parejas y me apetece mucho verle en el mano a mano. Enfrente, un Jokin Altuna que viene de perder la final del parejas y que sabe de la importancia del envite del domingo. No es a vida o muerte por ser liguilla, pero es el "clásico", que se dice en fútbol. Es un Barça/Madrid. Es un Irujo/Aimar, un Eugi/Beloki o un Retegi/Galarza en el mundo de la pelota. Un Laso/Altuna actualmente desata pasiones.





El manomanista actual sigue siendo una locura para el pelotari y se volvió a demostrar el pasado fin de semana. Una carga de estrés brutal y un ritmo infernal. Los pelotaris no saben si entrar de aire al saque o quedarse detrás. Y eso convierte el tanto en un auténtico frenopático desde el primer instante.





Me gustaron mucho en la primera jornada Darío, con muy buena defensa de aire, y sobre todo Artola, al que veo con mucha chispa. No tanto el actual campeón, Elordi, pese a ganar. Zabala sigue pujante y le debe ganar a un Ezkurdia al que veo tristón. El Elordi/Artola es otro bombón. Me gusta por Artola.









En definitiva, partidazo el domingo en Bilbao. No valen de nada los precedentes anteriores. Entre dos genios, cualquier cosa puede pasar. El manomanista es imprevisible y, cuando mucho se espera, poco ocurre. Ojalá ocurra lo mejor. Me gusta por Jokin, pero como decía mi abuela: "Porfía, pero no apuestes".