Kieran Tierney se reincorpora a los entrenamientos de la Real Sociedad con un futuro incierto

Las tripas de Zubieta tienen un inquilino menos, Kieran Tierney. El lateral escocés, quien sufrió una rotura de fibras en los cuartos de final de la Copa del Rey a finales de enero, ha superado sus dolencias y ha regresado al campo con la determinación de recuperar su plaza de titular.

El jugador de 26 años, nacido en la Isla de Man, está listo para encarar los retos que tiene por delante la familia txuri-urdin. Su presencia en el campo es una fuente de confianza para el equipo, después del duro varapalo recibido en París.

En una entrevista exclusiva para 'The Guardian', Tierney abordó varios aspectos clave de su temporada con la Real Sociedad y tocó el tema de su futuro una vez finalice su cesión del Arsenal. A pesar de tener dos años más de contrato con los 'Gunners', Tierney se enfrenta a una competencia feroz en el club inglés, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro. "Es difícil saber qué pasará cuando termine esta temporada, pero me encanta la Real Sociedad, y estoy disfrutando mucho aquí. También disfruté de mi tiempo en el Arsenal, y aún me quedan dos años de contrato allí", señaló Tierney en la entrevista.

El lateral izquierdo también agradeció al Arsenal por su comprensión y apoyo durante su tiempo en la Real Sociedad. "Con la lesión de Kiwior podría haber sido fácil para el Arsenal revocar la cesión, pero fueron honestos y me permitieron quedarme aquí. Estoy muy agradecido por ello, me han ayudado mucho estos cuatro años", detalló Tierney.

Kieran Tierney, you’ve changed, man. But then Donosti can do that to you. He didn’t make it to tonight’s game — will be back for the second leg — and the two injuries have been frustrating but he’s loving it at Real Sociedad https://t.co/OmKE1QTEnn