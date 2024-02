Imanol Alguacil carga contra Traoré y Kubo asume el error tras la derrota ante el PSG

La Real Sociedad sufrió una dura derrota por 2-0 ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, y el técnico Imanol Alguacil no tardó en señalar a uno de sus jugadores tras el encuentro, Hamari Traoré. En una rueda de prensa marcada por la frustración, Alguacil arremetió contra el lateral maliense por su papel en el primer gol del PSG, mientras que Take Kubo asumió su error en esa misma acción.

"No me explico que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando hay un córner en contra no acabe en el hospital. Traoré se fue del partido y con él, el equipo. Eso es lo que me duele", expresó Alguacil, evidenciando su disgusto por el error que desencadenó el primer gol del conjunto parisino.

Kubo asume el error

Por su parte, Take Kubo fue igualmente sincero sobre su actuación en la jugada clave del encuentro. "Tuve que marcar a Mbappé y en mi costumbre de estar al rechace, se me va. El 1-0 es un fallo mental mío, lo intento corregir, pero estas pequeñas cosas hacen que lo pagues caro", admitió el mediocampista japonés, asumiendo su parte de responsabilidad en el resultado adverso.

A pesar de estas críticas internas, la Real Sociedad mantiene la esperanza de revertir la eliminatoria en el partido de vuelta en Anoeta. Con el apoyo de su afición y la determinación de corregir los errores cometidos en París, el equipo dirigido por Alguacil buscará una remontada épica para avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Todo te lo iremos contando en los programas diarios de Deportes COPE Gipuzkoa.