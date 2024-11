Imanol Alguacil y su renovación: ¿Final de ciclo en la Real Sociedad?

La posible renovación de Imanol Alguacil como entrenador de la Real Sociedad se ha convertido en un tema candente, marcado por diferencias entre las partes involucradas y señales de un desgaste general. Durante la tertulia El Vestuario de la COPE, emitida desde el restaurante Abakando y disponible en cope.es, figuras clave como Marco Antonio Sande, Mauri Idiakez, Roberto López Ufarte, Bixio Gorriz y Aitor López Rekarte debatieron sobre la situación de Alguacil y su futuro en el banquillo txuri urdin.

El contrato de Imanol Alguacil finaliza al cierre de esta temporada, y aunque desde la directiva de la Real Sociedad se espera alcanzar un acuerdo de renovación en noviembre, las posturas actuales no parecen alinearse. Desde el club, figuras como el presidente Jokin Aperribay han dado señales de confianza, aludiendo a un “principio de acuerdo”. Sin embargo, Mauri Idiakez, periodista de Deportes COPE Gipuzkoa, cuestionó el optimismo de Aperribay durante el debate: «Imanol Alguacil y Roberto Olabe no se llevan, y el que me escucha de Zubieta sabe que estoy diciendo la verdad. No es opinión, es información. Imanol no es tonto; puede que no esté a gusto y ve un fin de ciclo, una erosión a todos los niveles».

Por su parte, Bixio Gorriz recordó la crudeza del fútbol: «En el fútbol, eso de que un entrenador renueve cuando quiera no existe. Aquí, como cualquier entrenador, dependerá de los resultados. Quiero que siga, pero esto es el día a día». En esta misma línea, la leyenda Roberto López Ufarte comparó la situación de Alguacil con la de otros grandes nombres del club: «El desgaste es general en todos los entrenadores. Creíamos que Ormaetxea iba a durar toda la vida, pero su ciclo también terminó. Es posible que el ciclo de Imanol también esté llegando a su fin».

En Deportes COPE Gipuzkoa, Marco Antonio Sande ha informado que la directiva txuri urdin mantiene su intención de cerrar la renovación en noviembre, mientras el vicepresidente Ángel Oyarzun declaró a Movistar Fútbol que «Imanol estará en la Real Sociedad hasta que él quiera». Sin embargo, las palabras de Sande en la tertulia reflejan cierto escepticismo: «Sería una hecatombe que no renovara tras las declaraciones de Aperribay».

El debate también trajo a colación la posibilidad de que el ambiente de Zubieta esté afectando el ánimo de Alguacil. Idiakez añadió que «Imanol no es el mismo, está triste; algo está pasando y no podemos ignorarlo». Aitor López Rekarte subrayó la dificultad de mantener la intensidad en el rol de entrenador, con la perspectiva de una figura veterana como López Ufarte: «El desgaste de estar cinco años tomando decisiones se siente».

La situación de Imanol Alguacil sigue siendo incierta. Mientras desde la Real Sociedad emiten mensajes de apoyo y continúan las negociaciones, la inquietud persiste entre quienes ven señales de un desgaste que podría anticipar el final de una etapa.