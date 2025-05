Imanol Alguacil: «Quería seguir, pero he ganado menos de lo que quería y por eso me voy»

Imanol Alguacil ha confirmado este viernes que dejará la Real Sociedad al final de temporada por ambición deportiva, tal y como contó Deportes COPE Gipuzkoa. El entrenador txuri-urdin ha descartado cualquier tipo de rumor o teoría paralela, reafirmando que su intención era seguir en el banquillo, pero que su marcha responde a una decisión personal tras no haber alcanzado los objetivos que él mismo se marcó. El derbi ante el Athletic será el primero de sus últimos cinco partidos al frente del equipo.

«Mi salida no es por desgaste ni por conflicto; es porque no he ganado lo que quería»

En una rueda de prensa sin rodeos, el entrenador de Orio ha ejercido prácticamente de portavoz de este programa. Ha confirmado punto por punto la información adelantada por COPE, rechazando que haya tensiones internas o cansancio.

«No estoy cansado. Y la relación con el club, con los futbolistas y también con los periodistas, es inmejorable», ha asegurado. «No busquéis motivos adicionales. Quería seguir, pero no a cualquier precio. Para mí no es suficiente con entrar en Europa».

«No fue premeditado: fue un clic. Llamé a Jokin de camino a Zubieta»

Tal y como publicó este medio, la decisión de Imanol no estaba cerrada tras la derrota en Vitoria. «Me metí en la cama sin pensarlo. Al día siguiente, en el coche hacia Zubieta, me hizo clic algo dentro y decidí llamar a Jokin», ha relatado.

Cargando…

Alguacil ha insistido en que no dramatiza su salida, que la vive con tranquilidad, y que lo único que desea es terminar la temporada cumpliendo el objetivo: «Mi gran reto ahora es que la Real entre en Europa».

Respaldo total a Sergio Francisco y foco en lo deportivo

Imanol ha mostrado un respaldo público al que será su sustituto: «Estoy súper contento por Sergio Francisco. Se lo merece. Fue de los primeros a los que se lo comuniqué, junto al Sanse». El club hizo oficial su nombramiento esta semana.

En lo estrictamente deportivo, el técnico destacó que el derbi del domingo (21.00h, Reale Arena) será un partido duro: «Se decidirá en las áreas. El Athletic vendrá herido tras su eliminación, pero con hambre».

Bajas importantes y refuerzos del filial

En cuanto a la plantilla, confirmó que Zubeldia es baja para el domingo y que Óskarsson no volverá a jugar esta temporada. Nayef, Odriozola y Barrenetxea sí han vuelto con el grupo, y entrará en la lista el canterano Mariezkurrena: «Puede jugar en varias posiciones de ataque y lo está haciendo muy bien en el Sanse».

¿CÓMO ESCUCHAR DEPORTES COPE GIPUZKOA?

Puedes seguir toda la actualidad de la Real Sociedad en Deportes COPE Gipuzkoa, de lunes a viernes, de 15.25 h a 16.00 h, con Marco Antonio Sande y Mauri Idiakez, en el 99.8 FM o en COPE MÁS Gipuzkoa a través de cope.es.

Síguenos en redes sociales como Deportes COPE Gipuzkoa y escucha los podcasts del programa en iVoox, Spotify, Apple Podcast y en cope.es (País Vasco).