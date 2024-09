Imanol Alguacil: «El partido del Real Madrid es pasado, ahora toca centrarse en el Mallorca»

Imanol Alguacil compareció este lunes en Zubieta antes del partido que enfrentará mañana a la Real Sociedad contra el Mallorca en Son Moix. El técnico oriotarra quiso dejar claro que, a pesar de la buena imagen mostrada ante el Real Madrid, el equipo debe mirar hacia adelante y centrarse únicamente en el próximo reto. «El partido del sábado es pasado. Cuando los resultados son positivos, al igual que cuando son negativos, nos olvidamos del pasado y ahora toca encarar el próximo partido», aseguró Alguacil en una rueda de prensa donde insistió en la necesidad de dar continuidad al trabajo realizado hasta el momento.

La importancia de mantener el nivel

Imanol fue claro al señalar que, a pesar de los aspectos positivos que se vieron en el partido contra el Real Madrid, es fundamental no bajar el ritmo en los siguientes encuentros. «La imagen que se dio ante uno de los mejores equipos de Europa fue la de un gran partido. Pero de poco sirve hacer semejante partido ante el Madrid si luego no ganas, y sobre todo, si no le das continuidad. Es ahora cuando quiero ver la respuesta del equipo y que no sea flor de un día», subrayó el entrenador.

Además, Alguacil destacó que el equipo tiene un gran margen de mejora: «Lo dije antes del partido, por el potencial que tiene esta plantilla, por la juventud y porque sé que vamos a ir a más con el trabajo diario, todavía estamos muy lejos de donde podemos llegar». Con estas palabras, el técnico evidenció su confianza en que el equipo puede alcanzar niveles superiores si mantiene su dedicación y esfuerzo.

Un rival que no pondrá las cosas fáciles

El partido contra el Mallorca no será sencillo. A pesar de que el conjunto balear aún no ha ganado en casa esta temporada, Imanol Alguacil no subestima la capacidad de su rival. «Lo que este inicio de temporada nos dice es que, a poco que bajes el nivel, en la primera división nadie te regala nada», afirmó el entrenador, señalando la alta competitividad de LaLiga.

Alguacil también habló sobre los cambios en el estilo de juego del Mallorca bajo la dirección de Javier Aguirre. «Es el equipo de primera división que más centros ha sacado en estas primeras cinco jornadas. Han cambiado el dibujo, la manera de presionar, están alternando bien el jugar por dentro, con salidas de tres, el jugar directo… Creo que están aprovechando todos los registros que tienen», explicó el técnico, detallando la versatilidad del conjunto mallorquín.

Oyarzabal disponible y Javi López fuera de la convocatoria

En cuanto a la convocatoria para el partido de mañana, Alguacil confirmó la disponibilidad de Mikel Oyarzabal, quien se ha entrenado con normalidad en los últimos días. «Mikel se entrenó ayer muy bien sin problemas», afirmó el técnico, lo que supone una buena noticia para el equipo. Sin embargo, Javi López será baja, ya que no ha superado las molestias que arrastra en el isquiotibial desde el partido contra el Real Madrid. «No hay rotura, pero hay molestias en el isquio», explicó Alguacil.

sadiq, un ejemplo para sus compañeros

Imanol Alguacil defendió con firmeza el trabajo y la actitud de Sadiq, destacando su compromiso y esfuerzo tras su larga lesión. «Yo nunca he dicho nada malo de Sadiq, todo lo contrario. Es un ejemplo para sus compañeros. Ante la adversidad no ha parado de trabajar. Le veo con unas ganas enormes y tanto entrenando como compitiendo da el máximo. Le falta el gol, que es lo que se pide a un delantero, pero valoro mucho su esfuerzo y compromiso», aseguró el técnico, quien subrayó que el nigeriano ha hecho un esfuerzo enorme para ponerse en forma durante la pretemporada.

El técnico también informó de la evolución positiva de Brais Méndez, quien ha comenzado a entrenar de nuevo, aunque su participación en el partido aún está en duda.

El equipo txuri-urdin viaja a Mallorca con la intención de mejorar su rendimiento y conseguir una victoria que les permita recuperar confianza y mantener el buen nivel mostrado en el Santiago Bernabéu.

Los aficionados pueden seguir toda la información sobre este y los próximos partidos de la Real Sociedad en Deportes COPE Gipuzkoa, de lunes a viernes, de 15:25 a 16:00 h, con Marco Antonio Sande y Mauri Idiakez, sintonizando el 99.8 FM o en cope.es.