Imanol Alguacil confirma la disponibilidad de Pacheco y critica el cierre del mercado

En la rueda de prensa previa al derbi vasco que enfrentará mañana a la Real Sociedad contra el Alavés en Anoeta, Imanol Alguacil ha dejado varios titulares interesantes. El técnico txuri-urdin ha confirmado la vuelta de Pacheco al equipo tras sus molestias físicas y ha expresado su preocupación por el estado de Barrenetxea, quien sigue arrastrando problemas físicos. Además, ha criticado con contundencia el cierre del mercado de fichajes y ha desmentido rumores sobre su relación con el presidente Jokin Aperribay y el director deportivo Roberto Olabe.









Vuelta de Pacheco y preocupación por Barrenetxea





Imanol ha despejado dudas sobre la disponibilidad de Pacheco, quien estaba en duda para el partido: «Él me ha dicho que está en perfectas condiciones, aunque todos te dicen que están muy bien y luego no lo están. Es un chico muy duro y aguanta muy bien los golpes. Ha tenido buenas sensaciones», ha explicado el entrenador, asegurando así la presencia del defensa en el once inicial.





En cuanto a Barrenetxea, el técnico ha mostrado, una vez más, su preocupación por la falta de continuidad del jugador debido a varias lesiones: «Es un caso que me preocupa porque no ha tenido continuidad con lesiones severas. Está poniendo todo de su parte para hacer prevención y trabajo de fortalecimiento. Ahora es una sobrecarga del abductor y para la semana que viene debería estar asomando», ha detallado Imanol, quien espera poder contar pronto con el jugador.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Crítica al cierre del mercado de fichajes





Uno de los temas más candentes en la rueda de prensa ha sido el mercado de fichajes, sobre el cual Imanol no ha dudado en manifestar su descontento. «El mercado no lo tiene controlado nadie, es un absurdo lo del mercado. Es absurdo que estemos así pasadas tres jornadas, pero así está montado esto», ha señalado, reflejando la incomodidad que genera en los clubes tener que seguir pendientes de posibles movimientos cuando ya ha comenzado la competición.





Celebración de Kubo y relación con Aperribay y Olabe





Otro de los puntos abordados ha sido la polémica celebración de Take Kubo tras su gol contra el Espanyol. Alguacil ha defendido al jugador, desmintiendo cualquier problema interno: «¿Os ha dicho alguien que Kubo está enfadado por ser suplente? La celebración no era para mí ni por su suplencia. Take tiene un comportamiento ejemplar y ha pedido perdón por la celebración (en privado)», ha aclarado el técnico.





Por último, Imanol ha querido zanjar los rumores sobre su supuesta mala relación con Jokin Aperribay y Roberto Olabe, subrayando que, aunque existen diferencias de criterio, la relación es excelente: «Se está hablando que entre el presidente y yo hay algo o que no estoy contento... No os equivoquéis. Entre el presidente, el director deportivo y yo tenemos una relación súper buena y sana. Exigente, pero buena y sana», ha afirmado, despejando cualquier duda sobre el buen ambiente en el club.





Recuerda que puedes seguir todos los detalles del partido en el programa Deportes COPE Euskadi, de 15:25 h a 15:30 h, y en todos los boletines y programas deportivos de la Cadena COPE.