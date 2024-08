Sadiq desata las tensiones entre Imanol, Olabe y Aperribay

La relación entre Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, y los máximos responsables del club, el presidente Jokin Aperribay y el director de fútbol Roberto Olabe, atraviesa un momento delicado. Las tensiones, latentes durante meses, han salido a la luz con mayor claridad en las últimas semanas, especialmente en torno a la gestión de Umar Sadiq, el delantero nigeriano cuyo papel en el equipo ha generado un cruce de declaraciones enrarecidas entre los tres hombres fuertes del club donostiarra.

Aperribay: «Sadiq, jugando el 19% de los minutos, marcó 4 goles»





El rendimiento de Sadiq y sus minutos de juego se han convertido en un foco de discordia. Según ha podido saber Deportes COPE Gipuzkoa, la planta noble de la Real Sociedad no está satisfecha con la gestión de los minutos del delantero la pasada temporada, una insatisfacción que Olabe dejó entrever en su última aparición pública. «Nos estamos encontrando que el pico de velocidad de un delantero no es el desmarque, sino el repliegue, y eso va contra el pensamiento de un punta», afirmó Olabe, en lo que se ha interpretado como un dardo dirigido al planteamiento táctico de Alguacil, sugiriendo que el entrenador no ha sabido aprovechar el potencial del delantero para que marque más goles.









Aperribay, por su parte, no ha sido menos contundente. En una reciente comparecencia, el presidente subrayó que «Sadiq, jugando el 19% de los minutos, marcó 4 goles», una declaración que podría interpretarse como una crítica velada a la gestión de Alguacil, sugiriendo que si el delantero no ha marcado más goles es porque no ha contado con suficientes oportunidades.

Imanol Alguacil: «El que decide quien juega soy yo, y punto. Más claro agua»





Imanol, conocido por su carácter fuerte y directo, no tardó en responder. En su siguiente rueda de prensa, corrigió a Aperribay al afirmar que el porcentaje de minutos expuesto por el presidente no era correcto y zanjó la cuestión con un contundente: «Evidentemente, el que decide quién juega soy yo, y punto. Más claro agua». Esta afirmación, aunque reafirma su autoridad en la toma de decisiones tácticas, también evoca recuerdos incómodos en la memoria del club y de la afición.









A Asier Garitano le costó el puesto





No hace tanto tiempo, otra declaración similar le costó el puesto a Asier Garitano, el anterior entrenador de la Real Sociedad. En su día, Garitano fue cuestionado sobre las sugerencias de Aperribay y Olabe en su trabajo como técnico. Su respuesta, tan directa como sincera, se convirtió en un momento mítico entre la prensa: «Ellos opinan y yo decido, está chulo sí». Pocos días después, y sin demasiadas explicaciones, Garitano fue destituido de su cargo. La carga de su respuesta, vista como un desafío a la autoridad de la directiva, no fue bien recibida, y su salida se interpretó como una consecuencia directa de aquel comentario.

Asier Garitano: «Ellos opinan, yo decido»





Este antecedente añade una capa de complejidad a la situación actual de Imanol. Si bien su autoridad en la toma de decisiones es innegable, la historia reciente del club sugiere que la directiva no siempre está dispuesta a aceptar comentarios que puedan ser percibidos como un desafío a su poder. La referencia a la destitución de Garitano inevitablemente resuena en Anoeta, pero aunque muchos se pregunten si la historia podría repetirse, los galones de Imanol todavía pesan demasiado.





A Imanol se le ve incómodo en las ruedas de prensa





Estas tensiones no se limitan al caso de Sadiq. Alguacil ha manifestado en repetidas ocasiones su frustración por la salida de piezas clave del equipo titular, como Le Normand al Atlético de Madrid y Merino al Arsenal, mientras que el único alivio ha sido el rechazo de Zubimendi al Liverpool. La sensación de que su equipo está siendo desmantelado y la obligación de viajar a Japón, lo que ha alterado su planificación de pretemporada, han exacerbado su incomodidad.





Pese a todo, el entrenador txuri urdin sigue firme en su posición, manteniendo su exigencia habitual y reiterando la necesidad de refuerzos en todas las posiciones. Este contraste entre sus declaraciones actuales y las loas a la calidad de la plantilla la temporada pasada deja entrever una contradicción que invita a preguntarse: ¿Cómo es que un equipo tan elogiado necesita ahora tantos refuerzos? La respuesta más diplomática podría ser que la exigencia ha aumentado, pero la realidad es que ya no sonará la melodía de la Champions en Anoeta.





La presión de los agentes





La presión sobre Alguacil no solo viene de la directiva.Agunos representantes de jugadores también están haciendo su parte, presionando para que Aperribay y Olabe influyan en las decisiones del entrenador para dar más minutos a los fichajes. Aunque en algunas ocasiones parece que han logrado su objetivo, como se vio en ciertas alineaciones de la temporada pasada, subestimar la capacidad de Imanol para exprimir el máximo rendimiento de su plantilla podría ser un error fatal.





