El Eibar viaja a un Camp Nou en medio de una tormenta institucional

Con el Barcelona inmerso en la tormenta institucional suscitada a raíz de la contratación de una empresa vinculada a una campaña de desprestigio en las redes sociales, el fútbol regresa este sábado (16.00 horas) en el Camp Nou, donde el primer equipo azulgrana recibe la visita del Eibar en un tramo decisivo de la temporada.

En lo que va de 2020, no hay semana tranquila en Aristides Maillol. En los primeros dos meses del año, el club ha destituido al entrenador del primer equipo; el capitán Leo Messi ha criticado públicamente al secretario técnico, Eric Abidal; Ousmane Dembélé ha recaído de su lesión y, por si ello no fuera poco, esta semana ha explotado una crisis institucional imprevisible.

Se trata de la polémica digital a raíz de la contratación por parte del club de los servicios de I3 Ventures, una empresa que se dedicó a mejorar la imagen pública de Josep Maria Bartomeu y asociada a cuentas en las redes sociales que publicaban contenido crítico contra jugadores y opositores del entorno.

Y, en medio de esta crisis, emerge el fútbol. Después de que en la última jornada liguera se acercara a un punto del Real Madrid, líder de LaLiga Santander, al Barça solo le vale el triunfo para llegar con opciones de asaltar el liderato en el clásico del próximo 1 de marzo.

Antes de visitar el Santiago Bernabéu, viajarán los de Quique Setién a Nápoles para disputar la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Dos partidos a domicilio exigentes que invitan a pensar que el técnico cántabro realizará rotaciones ante el Eibar.

A las bajas de Luis Suárez y Dembélé se suma la del lateral zurdo Jordi Alba, lesionado ante el Getafe, por lo que todo apunta que Junior Firpo deberá dar un paso adelante en un equipo justo de efectivos.

La única nota positiva para Setién ha sido la contratación esta semana de Martin Braithwaite. Ante los pocos efectivos en ataque, el jugador procedente del Leganés, que solo podrá jugar en la Liga, tiene opciones de debutar contra el Eibar, aunque difícilmente como titular.

En la zaga, Gerard Piqué se perfila como la pareja de Clément Lenglet o Samuel Umtiti. Uno de los dos centrales franceses, ambos apercibidos, serán suplentes para asegurar su presencia en el Santiago Bernabéu.

El Eibar tratará de aprovechar la situación de los culés, tras el parón obligado que supuso para los armeros la suspensión la jornada pasada de su partido ante la Real por las precauciones adoptadas a raíz del incidente del vertedero de Zaldibar.

José Luis Mendilibar ha tenido tiempo para preparar un partido que a priori parece tener un claro favorito, aunque los guipuzcoanos no están en disposición de regalar un solo punto y saldrán a por todas ante los de Setién.

La enfermería se ha ido poco a poco vaciando, y aunque aún hay bajas importantes como las de Ramis o Kike García, el técnico tiene a su disposición un plantel de garantías para poner en liza un once competitivo.

No es descartable que Mendilibar utilice a tres centrocampistas para frenar la salida de balón local, con cuatro hombres en la defensa y otros tres en labores de ataque.

Salvo Orellana y poco más, nadie tiene ganada la titularidad en este Eibar, por lo que la alineación es una incógnita en todos los sentidos.

- Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Arthur, De Jong, Rakitic; Arturo Vidal, Messi y Ansu Fati.

Eibar: Dmitrovic; Correa, Arbilla, Oliveira, Cote; Diop, Expósito, Escalante; Pedro León, Enrich, Orellana.

Árbitro: César Soto Grado (comité riojano).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 16:00.

Puestos: Barcelona: 2º (52 puntos) - Eibar: 16º (24 puntos)

La clave: La capacidad del Barça para combinar el fútbol control de Setién y la profundidad para generar ocasiones.

El dato: Messi encadena cuatro partidos ligueros sin ver portería.

La frase: Messi, sobre la crisis de las cuentas digitales: "La verdad que yo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. La verdad es que me pareció un tema raro".

El entorno: Dudas en las gradas. A los pitos que el pasado sábado ante el Getafe se escucharon en las salidas de balón de Ter Stegen, falta saber si la crisis institucional afectará la banda sonora del Camp Nou.