Cristian Gutiérrez: «Lo que pasó hace dos años en Alcorcón es pasado»

La Asociación Deportiva Alcorcón y el uruguayo Giovanni Zarfino forman parte de la historia más negra de la SD Eibar desde que, el 29 de mayo de 2022, un gol del centrocampista charrúa en el descuento dejara al club armero sin ascenso directo a Primera División de la manera más cruel posible. Desde ese momento, cada duelo ante el equipo alfarero retrotrae al aficionado armero a aquella tarde-noche aciaga que marcó la historia más reciente del club.

















Cristian Gutiérrez, quien era por entonces una joven promesa del fútbol andaluz que empezaba a destacar en las filas del filial del Granada, competía en aquel momento en la Segunda Federación. Poco podía imaginar entonces que su carrera se iba a cruzar con la de la SD Eibar. El actual lateral zurdo del equipo de Etxebe está al tanto de lo que ocurrió aquel domingo de mayo de 2022, pero prefiere pasar página: “Aquello es pasado. Es verdad que quedan en el equipo algunos jugadores de entonces, pero como mucho debe servir para motivar más al equipo si cabe”.

Cristian cumple su primera temporada en las filas de la SD Eibar. Tras descender la pasada temporada con el Málaga CF a Primera Federación, el Eibar le ofreció la posibilidad de firmar por un club con opciones de ascenso y no se lo pensó. “Estoy muy contento de haber tomado la decisión. Desde el primer momento se me recibió muy bien. Era mi primera temporada tan lejos de casa. Es todo muy diferente para mí: la ciudad, la gente, el clima... me he ido adaptando poco a poco. La competencia en la plantilla es muy grande, pero hay que saber esperar tu momento y aprovecharlo”.





Cristian ha sabido esperar su oportunidad. Después de meses compartiendo titularidad con Ríos Reina, en las últimas semanas los problemas físicos del jugador sevillano le han dado la oportunidad de consolidarse en el flanco izquierdo de la defensa azulgrana, y Cristian Gutiérrez lo ha sabido aprovechar. Ha jugado 28 partidos repartiendo 4 asistencias, la última el pasado fin de semana en Andorra. Las últimas cinco jornadas ha saltado en el "once" titular y afronta la parte final de la temporada en su mejor momento desde que llegó a Eibar: “Hay que pensar que quedan 7 finales y ahora mismo somos segundos. Dependemos de nosotros mismos para lograr el ascenso directo”.





Llamamiento a la afición





Cristian hace un llamamiento para que Ipurua sea una olla a presión en los cuatro partidos que restan como locales, empezando por el de este próximo domingo (16:15 h) ante el Alcorcón: “Para nosotros es muy importante el apoyo de la gente como se demuestra cada vez que jugamos en casa. Llegamos con mucha confianza después del gran partido que hicimos en Andorra. Sabemos que va a ser muy duro. Para ellos también es un partido muy importante, pero estamos preparados”.

Joseba Etxeberria recupera para el duelo ante el Alcorcón a Stoichkov después de cumplir un partido de sanción. Siguen siendo duda por problemas físicos Konrad de la Fuente y Ríos Reina.