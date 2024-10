Orri Oskarsson y el buen nivel de la Real Sociedad protagonizan la tertulia de El Vestuario en Deportes COPE Gipuzkoa

La Real Sociedad consiguió una contundente victoria por 3-0 ante el Valencia, con una destacada actuación de Orri Oskarsson, quien anotó dos goles saliendo desde el banquillo. Este triunfo, sin embargo, no solo se centró en la figura del delantero islandés, ya que el resto del equipo también brilló en lo colectivo. En la tertulia El Vestuario de Deportes COPE Gipuzkoa, realizada desde el Restaurante Abakando, los tertulianos analizaron tanto la actuación de Oskarsson como la sólida actuación del resto del equipo txuri-urdin.

Aitor López Rekarte, exjugador y excapitán de la Real Sociedad, destacó la importancia de los dos goles de Oskarsson y el buen momento del delantero: «Creo que todos nos alegramos porque Oskarsson haya metido los dos goles». Además, López Rekarte señaló que el joven delantero parece estar en una buena disposición para aprovechar las oportunidades que se le presenten a lo largo de la temporada: «Tiene pinta de que, a la chita y callando, va a aprovechar las oportunidades, y esto lo veremos con tiempo».

Por su parte, Bixio Gorriz, leyenda de la Real Sociedad y jugador que más veces ha vestido la camiseta txuri-urdin, se mostró encantado con la capacidad de Oskarsson para resolver las jugadas: «A mí me encantó, salió poco tiempo, marcó dos goles, que es lo que más nos hace falta en este momento, terminar las jugadas». Gorriz también defendió al delantero ante quienes calificaron sus goles como "fáciles", argumentando que su instinto goleador fue clave para encontrarse en las posiciones adecuadas: «Oí comentarios sobre que eran goles fáciles y estoy en desacuerdo. Buscó el llegar a esas situaciones y luego meterlas».

Marco Antonio Sande, jefe de Deportes COPE Gipuzkoa, ofreció una perspectiva optimista sobre Oskarsson y su estilo de juego, destacando su diferencia con respecto a otros delanteros del equipo: «Estamos acostumbrados a delanteros que juegan de espaldas al arco, dejando balones, lo que hace un poco Mikel Oyarzabal. Pero este es más zorrito, y a mí me ilusiona tener un delantero zorrito».

Sin embargo, Mauri Idiakez adoptó una postura más cautelosa respecto a Oskarsson, recordando que el delantero aún debe demostrar su valía en escenarios más complejos: «No lo convirtamos en Van Basten. Me sigue pareciendo un jugador blandito, que no va al choque. No le veo que se desmarca demasiado». A pesar de ello, Idiakez reconoció la importancia de los goles del islandés, pero prefirió esperar antes de sacar conclusiones definitivas: «De momento quiero esperar todavía a Oskarsson».

Bixio Gorriz, aunque positivo con la actuación de Oskarsson, también fue prudente y comentó que habrá que ver su rendimiento en partidos más exigentes: «Se le están viendo cosas buenas, veremos en partidos más duros porque salió con el partido abierto y marcador a favor. Pero, de momento, muy bien».

Además del análisis sobre Oskarsson, la tertulia también destacó el trabajo de otros jugadores clave en la victoria ante el Valencia. Nombres como Aramburu, Aguerd, Sergio Gómez, Zubimendi y Kubo fueron mencionados por su gran aportación en distintas fases del partido, consolidando una actuación colectiva que dejó muy buenas sensaciones entre los tertulianos de El Vestuario.

Este partido supuso un importante impulso para la Real Sociedad, no solo por la victoria, sino también por la confianza que demostró el equipo, tanto en defensa como en ataque, de cara a futuros compromisos.

