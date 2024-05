Aramburu se consolida en el primer equipo y renueva hasta 2027

Jon Mikel Aramburu está de enhorabuena trasrenovar su contrato con la Real Sociedad hasta junio de 2027. El internacional venezolano, que inicialmente tenía contrato hasta 2026, continuará vinculado al club una temporada más. Además, Aramburu cambia de estatus y estará en la dinámica del primer equipo bajo las órdenes de Imanol Alguacil, aunque mantendrá el dorsal del filial para no ocupar fichas del primer equipo.

Aramburu, que debutó el 20 de enero ante el Celta de Vigo en Balaídos, ha disputado 15 partidos en cinco meses, un logro significativo para un jugador recién ascendido al primer equipo. Desde su llegada a Zubieta, Imanol ha valorado su polivalencia, ya que puede desempeñarse tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, ofreciendo soluciones versátiles al equipo.

