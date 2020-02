Aperribay quiere apuntalar el proyecto deportivo de la Real

Jokin Aperribay sabe que le espera un verano movido y se quiere adelantar a los acontecimientos. Desde que se cerró el mercado de invierno se ha puesto a trabajar para renovar a sus futbolistas más importantes. Sobre la mesa están mejoras de contrato que generarían prorrogaciones de contrato. El mercado futbolístico está muy agitado y los inversores son cada vez más agresivos. Se presumen movimientos importantes en los próximos meses.

Y no es para menos, el juego de la Real Sociedad está llamando la atención más allá de las fronteras de la Liga española y varios clubes europeos centran la atención en Anoeta para reforzar a sus equipos la próxima temporada. El club donostiarra está en puestos europeos y en semifinales de la Copa del Rey con resultado a favor en la ida.

Las piezas más codiciadas son los internacionales Mikel Oyarzabal, Martin Odegaard, Willian José o Adnan Januzaj. Pero peloteros como Mikel Merino, Igor Zubeldia, Alex Remiro o Robin Le Normand resultan más asequibles y prometen un futuro muy sabroso para los grandes tiburones del fútbol continental.

Los inmediatos

Este año terminan contrato Miguel Ángel Moyá y David Zurutuza. Con el portero hay buena sintonía para que renueve porque es un gran compañero y un excelente competidor por el puesto. Zurutuza no seguirá la próxima temporada vistiendo la txuriurdin.

A jugadores como Nacho Monreal y Ander Gorosabel les queda un año más de contrato. El lateral navarro completará su compromiso y dependiendo de cómo rinda la próxima campaña se decidirá si prorroga o no su vinculación con el club. El caso de Andoni no está tan claro, ha contado con minutos pero todavía no ha derribado la puerta como otros compañeros.

El muro defensivo hasta 2020

En la temporada 2022 terminan contrato un grupo de futbolistas cardinales en el proyecto deportivo: Diego Llorente, Le Normand, Artiz Elustondo, Ahien Muñoz, Adnan Januzaj y Luca Sangalli. Cuatro de ellos, pilares defensivos del equipo con los que se cuenta si siguen a este nivel. Al extremo belga le puede condenar su intermitencia, y Sangalli tendrá que dar más para poder continuar.

Los casos más delicados

Para el 2023 quedan los casos de Asier Illarramendi, Joseba Zaldua, Mikel Merino y Alex Remiro. Todavía queda tiempo pero tanto Merino como Remiro están en el punto de mira de clubes con mucho presupuesto. La intención del Consejo de Administración es abordar estos casos para tenerlos bien atados, y en caso de salida, garantizarse una buena bolsa económica como contraprestación.

Los peces gordos

Más asentados están los compromisos con Mikel Oyarzabal, Alexander Isak, Miguel Ángel Portugués ‘Portu’, Willian José, Ander Gevara o Igor Zubeldia, que expiran en 2025. Aquí la principal amenaza sería el pago de sus cláusulas de rescisión, ya que con el delantero brasileño la directiva ha sentado el precedente de que no está dispuesta a dejar salir a sus futbolistas.

Odegaard y su cesión

Caso aparte y especial es el de Martin Odegaard. El noruego es el enlace entre creación y definición del equipo. Un futbolista trascendente. Está cedido legalmente por un año pero con compromiso verbal adquirido de dos temporadas. Todo pinta a que ‘El Salmón noruego’, conocidotambién como Martintxo, prorrogará su estancia en Donostia un año más.