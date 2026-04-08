Mikel Landa se retira de la Itzulia tras su dura caída

El ciclista español Mikel Landa (Soudal Quick Step) no tomará la salida en la tercera etapa de la Itzulia que se disputa hoy con salida y llegada en Basauri. La decisión llega como consecuencia de la caída que sufrió el pasado martes en el descenso de San Miguel de Aralar, a 9,5 km de la meta.

Retirada por precaución

Aunque las pruebas radiológicas a las que fue sometido el corredor de Murguía han descartado fracturas, su equipo ha anunciado que la mejor decisión es la retirada. "Tras un incidente ocurrido el martes en la segunda etapa de la Itzulia País Vasco, Mikel Landa fue trasladado al hospital para ser examinado", ha explicado el Soudal Quick Step en una nota.

Los resultados no mostraron fracturas ni daños permanentes, y Mikel pudo descansar plácidamente" Soudal Quick Step

En el mismo mensaje, la formación detalla: "los resultados no mostraron fracturas ni daños permanentes, y Mikel pudo descansar plácidamente. Sin embargo, se ha decidido que lo mejor es que se retire de la carrera para que su cuerpo se recupere por completo".

A pesar del accidente, Landa pudo llegar a meta, aunque lo hizo en el puesto 67 a más de 13 minutos del ganador y líder de la prueba, el francés Paul Seixas.