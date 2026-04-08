Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón: "La denuncia ante el Defensor del Pueblo no soluciona el problema del Vial de Jove, pero así queda por escrito la queja de la ciudad antes de que cambien el relato"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha explicado, en una entrevista en COPE Gijón, que su decisión de llevar ante el Defensor del Pueblo la situación de los accesos al puerto de El Musel responde a la necesidad de que "quede por escrito la queja de la ciudad porque algunos son muy dados a cambiar los relatos cuando les conviene".

Ayuntamiento de Gijón La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el Defensor del Pueblo, en Madrid

La regidora ha calificado la gestión del Ministerio de Transportes con "el fraude electoral del Vial de Jove" como una “auténtica tomadura de pelo” y un “engaño” a la ciudad.

Una queja "para que quede por escrito"

Moriyón ha reconocido que el Defensor del Pueblo no va a solucionar el problema, pero sí va a quedar el testimonio por escrito de la “queja formalizada de la ciudad de Gijón”. La alcaldesa ha sido tajante al afirmar que la relación con el Ministerio de Transportes es “prácticamente inexistente”. “Puede calificarse una relación de buena cuando no hay? ”, ha preguntado de forma retórica.

La regidora ha criticado también el papel del Gobierno del Principado de Asturias, acusando al consejero de Fomento, Alejandro Calvo, de haberles “mareado meses” con la posibilidad de cortar el tráfico en la avenida Príncipe de Asturias, algo que, según Moriyón, “es una competencia del Estado”. Ha calificado estas acciones como un intento de “enredar y confundir a la opinión pública”.

Frente al “panorama desolador” que, en su opinión, presentan los proyectos que dependen de otras administraciones, Moriyón ha reivindicado el trabajo de su equipo en las iniciativas que dependen exclusivamente del Ayuntamiento. “Por eso es tal el empeño que tenemos mañana, tarde y noche, en que salgan los proyectos que dependen del ayuntamiento, porque ahí no podemos fallar”, zanja.

COPE Gijón Barandilla instalada en Naval Azul, en Gijón

En este sentido, ha destacado avances visibles como la urbanización de Naval Azul o la ampliación del Parque Científico Tecnológico, donde se ubicará la Universidad Europea. Las obras serán recepcionadas este viernes y Moriyón confía en que el Principado tramite la autorización para la llegada de la institución académica: "El consejero de Ciencia me asegura que va todo en tiempo y forma y yo tengo que confiar en su palabra".

La Coruña y Málaga, tras los pasos de Gijón con el mundial 2030

También ha destacado la creación de la playa verde de El Rinconín, la compra de la finca de La Isla para el Jardín Botánico o la próxima reforma de la cubierta de la tribuna oeste de El Molinón, con una inversión de dos millones de euros.

Respecto al estadio, y tras la renuncia de ciudades como Málaga o La Coruña a acoger partidos del Mundial 2030, ha recordado que la renuncia gijonesa se debió a “inasumibles” condiciones por parte de la FIFA, que incluían una reforma de 150 millones de euros, una cifra que habría paralizado el resto de inversiones en la ciudad.

Real Sporting Infografía del interior de El Molinón, tras la propuesta de reforma para el Mundial 2030

Sobre el gobierno bipartito Foro-PP y la posibilidad de presentarse en coalición con los populares en las próximas elecciones municipales, Moriyón ha recordado que "aún queda un año" para los comicios. En cualquier caso, reconoce que "el pacto era un experimento... dos proyectos que se unieron por un objetivo común". La alcaldesa cree que "las cosas han ido saliendo" y "pide que ahora se valore eso; sin ir más allá".