Horas decisivas en el fútbol vasco: Athletic intratable, Alavés en vilo y Real en plena revolución

El espacio deportivo de Herrera en COPE Euskadi ha vuelto ofrecer un repaso dinámico y completo a la actualidad del deporte regional, con Álvaro Rubio al frente y la participación de los periodistas Roberto Arrillaga en Vitoria, Mauri Idiákez en San Sebastián y Óscar Imedio en Eibar. Una cita imprescindible para estar informado de la última hora, marcada por el cierre del mercado, la situación de los equipos vascos en Liga y el siempre presente debate en torno al VAR.

Desde el arranque, ha quedado claro que era un día “marcado en rojo”, ya que a medianoche se cierra el mercado de fichajes y muchos clubes apuraban sus últimas horas de movimientos. El conductor del espacio repasó la actualidad más inmediata: el Athletic lidera la Liga con pleno de victorias, el Deportivo Alavés ha tenido un buen inicio pese a la polémica arbitral, la Real Sociedad sigue sin carburar, pero refuerza su plantilla y el Eibar afronta su tercer compromiso liguero. Además, hubo espacio para el remo, con el triunfo de Orio en la Liga, y para la Vuelta ciclista a España.

Athletic: entre el liderato y laporte

En Bilbao, la atención está puesta en la situación de Aymeric Laporte, cuyo regreso al Athletic depende de cerrar su desvinculación con el Al-Nassr saudí. “Vamos a tener jaleíto hasta esta noche a las 12”, advirtió Rubio, recordando que el acuerdo está pendiente de la salida oficial del central. Además, más de 39.000 socios han retirado su abono de Champions, en una muestra de la ilusión que rodea a los rojiblancos.

El central Aitor Paredes, autor de uno de los goles del último triunfo, destacó: “Creo que demuestra que el equipo tiene ambición… podemos seguir mejorando, pero ahí están los resultados”. El ambiente de alegría quedó matizado por las expulsiones de Álex Padilla y Ernesto Valverde, este último explicando que la protesta al árbitro le costó la roja.

vitoria: horas de infarto para el alavés

Desde Vitoria Roberto Arrillaga, resumió la jornada con un titular claro: “Horas de infarto para cerrar el mercado del Deportivo Alavés”. El gran temor del club es perder a Carlos Vicente, pretendido por el Benfica. “Ese es el problema”, subrayó Arrillaga, quien añadió que el equipo también busca refuerzos, especialmente un extremo izquierdo.

Deportivo Alavés Carlos Vicente

El propio entrenador, en una declaración recogida en el programa, reconocía a regañadientes: “Creo que vamos a tratar de buscar un jugador por izquierda natural”. En lo deportivo, el Alavés se marchó con enfado por un gol concedido en fuera de juego al Atlético, aunque con resignación.

donosti: fichajes con nombre en la real sociedad

En Donostia, Mauri Idiakez explicó que la Real Sociedad vivía un cierre de mercado “de auténtica locura”. El club ha confirmado la llegada de Yángel Herrera (procedente del Girona, por 11 millones) y de Carlos Soler (desde el PSG por seis millones). Pero aún debe dar salida a varios jugadores como Traoré, Sadik, Becker u Odriozola.

En lo deportivo, la derrota en Oviedo preocupa a los realistas. El técnico Sergio Francisco fue claro: “La eficacia en las áreas marca muchísimo, nos están penalizando… pero cuidando los detalles estaremos mejor tras el parón”. La Real es ya decimosexta con un punto y se medirá al Real Madrid en la próxima jornada.

segunda división

Por último, Óscar Imedio repasó la actualidad del Eibar, que visita al Huesca en El Alcoraz. “No se esperan movimientos en el mercado”, aseguró, más allá de encontrar salida a Toni Villa. El equipo llega con cuatro puntos y la novedad de Jon Bautista en la convocatoria tras sus problemas físicos.

El espacio también recogió la ilusión del Sanse, con un empate a dos en casa y una plantilla con diez guipuzcoanos en el once titular.

remo y ciclismo

En el remo, Orio conquistó su segunda Liga, igualando el récord de victorias de Urdaibai. Y en ciclismo, la Vuelta entra en su segunda semana con poco protagonismo vasco en el pelotón. Beloki se ha dejado ver, Azparren sigue trabajando y a Mikel Landa se le sigue esperando en la montaña. Cabe recordar que el ciclista Alavés está prácticamente reapareciendo de la grave lesión que sufrió en el Giro de Italia