Toni Martínez lidera la remontada de un Alavés con todo en contra

El Deportivo Alavés logró una victoria vital por 2-1 ante el Mallorca que le permite dormir una jornada fuera del descenso y mantener la ventaja sobre los rivales directos. Tras una primera parte llena de nervios, desajustes defensivos y con el equipo en descenso momentáneo, el conjunto blanquiazul reaccionó en la segunda mitad de la mano de un Tony Martínez transformado. En la tertulia “En corto y al pie” de COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, Alberto Lasaga, Héctor Valdés y Alfredo Vázquez analizaron las sensaciones del partido, el trabajo de Quique Sánchez Flores y la fortaleza mental del grupo.

Un partido clave y muy complicado

El Alavés se enfrentaba a un Mallorca en gran momento, que había sumado 10 puntos en sus últimos 5 partidos y contaba con Vedat Muriqi, segundo máximo goleador de la categoría. A pesar de comenzar perdiendo y con la lesión de Boyé, el equipo sacó el partido adelante.

“El Alavés ha jugado el partido más complicado de esta temporada” Alberto Lasaga En Corto y al Pie

“La primera parte tuve sensaciones muy malas, ya no solo por el partido del equipo, sino por los ánimos tan bajos que vi a partir del gol del Mallorca”, reconoció Héctor Valdés.

La reacción en la segunda parte y la fortaleza mental

Tras un primer tiempo con desajustes defensivos y nervios evidentes, el Alavés mejoró notablemente después del descanso. El equipo demostró carácter al darle la vuelta al marcador y no rendirse.

“El equipo supo reaccionar, ya es el segundo partido con Quiqueque se reacciona, que se da la vuelta a un resultado, que el Alavés no se rinde”, destacó Héctor Valdés.

“Desde luego en una primera parte con muchas cosas en contra… el equipo se sujeta a esas cosas y logra sacar los partidos adelante, eso habla de verdad de una predisposición por parte del equipo intachable y de una fortaleza mental”, apuntó Alfredo Vázquez.

El trabajo de Quique Sánchez Flores

El técnico ha impuesto su sistema de tres centrales a pesar de no contar con centrales puros, exigiendo un gran sacrificio a Tenaglia y Otto. Su tranquilidad en el descanso fue clave para la mejoría del equipo.

“Quique Sánchez Flores tranquilo, que ha decidido sorprendentemente adaptar el sistema que los jugadores que tiene la plantilla a su sistema de juego”, explicó Alberto Lasaga.

“En el descanso no preparó ningún numerito por ir perdiendo, sino que desde la tranquilidad y desde la seguridad es lo que transmitió al equipo”, valoró Héctor Valdés.

La transformación de Toni Martínez

El delantero se ha convertido en el gran líder del equipo. De ser considerado egoísta e individualista ha pasado a trabajar para el colectivo, presionar y generar para sus compañeros. Con Quique Sánchez Flores ha explotado: 5 goles en 7 partidos.

“La transformación que ha tenido Toni Martínez… ahora se está dejando todo en el campo, se le ve muy motivado, muy cerca de la afición”, señaló Héctor Valdés. “Toni Martínez lleva 11 goles… con Quique Sánchez Flores ha jugado 7 y ha metido 5”, detalló Alberto Lasaga.

El grupo y la afición como pilares

Los tertulianos coincidieron en destacar la excelente actitud y profesionalidad de la plantilla, que nunca deja de luchar. La afición también fue clave animando en Mendizorroza. “Esta plantilla es excelente… el sacrificio del equipo era igual, no ha cambiado”, afirmó Alberto Lasaga. “El Alavés mereció ganar el partido, el cómputo total… lo dicen los datos”, añadió Lasaga.

El Alavés afronta ahora el derbi vasco ante el Athletic en casa. Los tertulianos consideran que es un partido complicado pero asequible si el equipo mantiene la intensidad y Mendizorroza se tiñe de azul y blanco.

“Este fin de semana sea azul y blanco el estadio… porque nos estamos jugando mucho” Alberto Lasaga En Corto y al Pie

“En el partido contra el Athletic, lo que tiene que demostrar el Alavés es que se juega mucho más, y cuando tú te juegas mucho más, normalmente vas a meter la pierna un poquito más”, dijo Héctor Valdés.