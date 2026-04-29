Dos personas atrapadas tras una colisión entre dos coches en la A-8 en Ribadeo (Lugo)

Una colisión entre dos vehículos en la Autovía del Cantábrico (A-8) a su paso por Ribadeo (Lugo) ha dejado un balance de al menos tres personas heridas en la madrugada de este martes. El siniestro tuvo lugar a las 05:45 horas en el punto kilométrico 513, en la parroquia de A Devesa, y provocó que dos personas quedaran atrapadas en el interior de los coches.

Amplio dispositivo de emergencias

El aviso de la colisión llegó al 112 Galicia a través del sistema de emergencias integrado en uno de los propios vehículos implicados. Inmediatamente, se movilizó un operativo que incluyó a los Bomberos de Barreiros, que tuvieron que excarcelar a los dos ocupantes atrapados, uno de cada coche. También acudieron al punto efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la autovía.

El personal sanitario del 061 atendió a un total de tres personas en el mismo lugar del accidente. A consecuencia del siniestro, la autovía quedó cortada en sentido Asturias, lo que obligó a la Guardia Civil a habilitar un desvío alternativo por la carretera N-634 para regular la circulación.

choque contra un jabalí en foz

Esta mañana ha tenido lugar otro accidente en la carretera LU-152 en Foz, a la altura de Vilaronte (P.K. 1), al colisionar un vehículo contra un jabalí. El conductor salió ileso.