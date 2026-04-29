Dos personas atrapadas tras una colisión entre dos coches en la A-8 en Ribadeo (Lugo)
El accidente ha ocurrido de madrugada en la Autovía del Cantábrico y ha obligado a cortar el tráfico en sentido Asturias, dejando un balance de tres heridos
Ribadeo - Publicado el - Actualizado
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Una colisión entre dos vehículos en la Autovía del Cantábrico (A-8) a su paso por Ribadeo (Lugo) ha dejado un balance de al menos tres personas heridas en la madrugada de este martes. El siniestro tuvo lugar a las 05:45 horas en el punto kilométrico 513, en la parroquia de A Devesa, y provocó que dos personas quedaran atrapadas en el interior de los coches.
Amplio dispositivo de emergencias
El aviso de la colisión llegó al 112 Galicia a través del sistema de emergencias integrado en uno de los propios vehículos implicados. Inmediatamente, se movilizó un operativo que incluyó a los Bomberos de Barreiros, que tuvieron que excarcelar a los dos ocupantes atrapados, uno de cada coche. También acudieron al punto efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la autovía.
El personal sanitario del 061 atendió a un total de tres personas en el mismo lugar del accidente. A consecuencia del siniestro, la autovía quedó cortada en sentido Asturias, lo que obligó a la Guardia Civil a habilitar un desvío alternativo por la carretera N-634 para regular la circulación.
choque contra un jabalí en foz
Esta mañana ha tenido lugar otro accidente en la carretera LU-152 en Foz, a la altura de Vilaronte (P.K. 1), al colisionar un vehículo contra un jabalí. El conductor salió ileso.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.