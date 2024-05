Markus Howard, dos ampliaciones en ocho meses

Por primera vez en la historia de Baskonia, no será protagonista de los playoffs y los tendrá que ver por la televisión, en una temporada domestica muy decepcionante. Para tratar de que ese amargo sabor no lo sea tanto, el club azulgrana ha anunciado la ampliación del contrato que le unía al máximo anotador de la Euroliga y la liga ACB en otros dos años, hasta el 2028. Ya en octubre, el de New Jersey y el equipo baskonista acordaron alargar su vinculación hasta el 2026.

Las razones de Markus

“Baskonia me dio la oportunidad de venir aquí y dar mi primera experiencia en Europa y han sido dos años increíble, pero creo que aún hay más cosas que podemos lograr y quiero ser parte de eso. Creo que compartimos la misma visión y esa fue una gran razón por la que quería quedarme aquí, personalmente en mi corazón, sentí una profunda admiración para el club”.

“Estamos tratando de construir aquí un proyecto y estoy emocionado de ser parte de ello. Cada vez que juego aquí en Buesa es especial, sabes, definitivamente siento el amor y la admiración que los fans tienen, no solo por mí, sino también por nuestro equipo, así que esa es otra razón por la quiero estar”.

"Soy extremadamente afortunado, sabes, de estar en un club donde los fans tienen tanto amor por su equipo. Creo que es el mejor lugar para mí personalmente para crecer, solo porque sabes que todavía no estoy ni cerca de donde podría ser como jugador. Soy conocido como anotador, pero definitivamente hay más áreas en mi juego en las que quiero expandirme y mejorar, así que estar en un lugar que cree en mí y en mis habilidades, me dará el espacio. Creo que eso es muy importante para un jugador, especialmente para alguien de mi edad que continúa descubriendo y creciendo mientras juega en Europa.

”Por supuesto, esto no fue solo una decisión mía, esto implica a mi familia también. Cuando llegamos aquí, hace dos años, ya pensamos en que sería genial, formar una familia aquí".

"Creo que puedo dar el siguiente paso como líder junto con Tadas, un gran capitán, así que, ya sabes, seguir creciendo juntos en ese aspecto y saber estar seguros de que estamos ahí para todos y cada uno de los jugadores. Estoy ansioso por saber el futuro y lo que traeremos a Baskonia. Creo que saber las piezas correctas que incorporar será extremadamente importante."

"Ganar en Euroliga es importante, pero ganar en la ACB es igual de relevante. Es una liga muy competitiva y opino firmemente que también podemos ganar la ACB, así que de cara al año que viene vamos a tener en cuenta ambas competiciones".

La decisión supone una declaración de intenciones de Baskonia para construir un proyecto a medio-largo plazo, algo que hasta ahora se ha producido con jugadores muy específicos, con contratos largos para asegurar el futuro deportivo. Tadas Sedekerskis tiene contrato hasta 2029, y Khalifa Diop, hasta 2028 como el propio Howard y Rogkavopoulos hasta el 2026.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El siguiente movimiento importante, además de saber qué puede ocurrir con Codi Miller McIntyre, que con un año más de contrato Baskonia intenta ampliar, es la contratación o continuidad del entrenador.