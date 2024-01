Tras el malísimo encuentro frente a Valencia Basket, cuya derrota vuelve a comprimir la lucha por el playoff, Baskonia y Bayern se enfrente en el primer partido de la semana doble en Alemania. Los de Pablo Laso intentan no descolgarse de la pelea por una de las 10 primeras plazas porque los bávaros se encuentran a tres victorias de los de Dusko Ivanovic, sin duda, una línea roja que no debería ir a más. El conjunto alemán solo ha ganado dos de sus últimos ocho encuentros en la máxima competición europea y el choque frente a Baskonia podría ser un punto de inflexión. No en vano, el Bayern pudo vencer en el partido de la primera vuelta, disputado en el Fernando Buesa Arena por 68-76, en envite apretado y aburrido que se resolvió en el último cuarto con Joan Peñarroya en el banquillo baskonista.





Para el partido el equipo alemán tiene la duda de Serge Ibaka, ausente en aquel partido, cuya participación está en el alero por unas molestias de rodilla. Además, Pablo Laso mantiene en el aire la participación de Isaac Bonga y Devin Booker por problemas de tobillo.

Por el lado baskonista, Chris Chiozza será la única baja en el equipo de Dusko Ivanovic que volverá a alinear al recién fichado Jordan Theodore que jugará su tercer partido en 5 días. En Francia, jugó 11 desde el inicio de la temporada. El calendario de la Euroliga es muy denso y Baskonia, de ganar, podría igualar su mejor marca en una temporada en lo referido a victorias a domicilio. Si venciera en el BMW Park esta noche sería la séptima, cifra que ha alcanzado ya en dos ocasiones, pero que nunca ha superado el equipo baskonista.

La previa de la Euroliga la repasamos en Deportes Cope Vitoria con Rubén Gazapo de Baskonistas “la biblia del baskonismo” con todos los datos que rodean al partido.

